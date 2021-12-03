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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-kadinlar-zorla-evlendirilemez-1051423479.html
Taliban'dan yeni kararname: Kadınlar zorla evlendirilemez
Taliban'dan yeni kararname: Kadınlar zorla evlendirilemez
Taliban tarafından yayımlanan yeni kararnamede, kadınların zorla evlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T18:25+0300
2021-12-03T18:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kadın
evlilik
kararname
hak
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Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, 'kadınların mülk olmadığı ve kendi rızaları dışında evliliğe zorlanamayacakları' yönünde bir kararname yayımladı. Örgüt sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından kamuoyu ile paylaşılan kararnamede, "Kadın bir mal/mülk değildir, asil ve özgür bir insandır. Kimse kadını barış karşılığında veya düşmanlığı sona erdirmek için kimseye veremez" ifadeleri yer aldı.Dul kadınlara mülkiyet hakkıAyrıca kadınların evliliğe zorlanmamaları ve dul kadınların, ölen kocalarının malından pay almaları gerektiğini belirterek, evlilik ve kadınların mülkiyet haklarıyla ilgili yeni kurallar getirildi. Kararnamede, mahkemelerden karar sürecinde yeni kuralları dikkate alması istendi.Din ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları destekleyici pozisyon alması gerektiği dile getirildi.Bununla birlikte, söz konusu kararnamede uluslararası toplumun yakından takip ettiği kadınların eğitim ve iş konusu gündeme gelmedi.Taliban, 1996-2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların eğitim ve çalışma haklarını elinden almış ve kadınları sosyal hayattan tecrit etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/taliban-afganistandaki-havaalanlari-konusunda-abden-yardim-istedi-1051237786.html
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afganistan, taliban, kadın, evlilik, kararname, hak

Taliban'dan yeni kararname: Kadınlar zorla evlendirilemez

18:25 03.12.2021 (güncellendi: 18:26 03.12.2021)
© REUTERS / STRINGERTaliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021)
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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Taliban tarafından yayımlanan yeni kararnamede, kadınların zorla evlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.
Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, 'kadınların mülk olmadığı ve kendi rızaları dışında evliliğe zorlanamayacakları' yönünde bir kararname yayımladı.
Örgüt sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından kamuoyu ile paylaşılan kararnamede, "Kadın bir mal/mülk değildir, asil ve özgür bir insandır. Kimse kadını barış karşılığında veya düşmanlığı sona erdirmek için kimseye veremez" ifadeleri yer aldı.

Dul kadınlara mülkiyet hakkı

Ayrıca kadınların evliliğe zorlanmamaları ve dul kadınların, ölen kocalarının malından pay almaları gerektiğini belirterek, evlilik ve kadınların mülkiyet haklarıyla ilgili yeni kurallar getirildi. Kararnamede, mahkemelerden karar sürecinde yeni kuralları dikkate alması istendi.
Din ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları destekleyici pozisyon alması gerektiği dile getirildi.
Bununla birlikte, söz konusu kararnamede uluslararası toplumun yakından takip ettiği kadınların eğitim ve iş konusu gündeme gelmedi.
Taliban, 1996-2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların eğitim ve çalışma haklarını elinden almış ve kadınları sosyal hayattan tecrit etmişti.
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