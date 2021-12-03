https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-kadinlar-zorla-evlendirilemez-1051423479.html

Taliban'dan yeni kararname: Kadınlar zorla evlendirilemez

Taliban'dan yeni kararname: Kadınlar zorla evlendirilemez

Taliban tarafından yayımlanan yeni kararnamede, kadınların zorla evlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T18:25+0300

2021-12-03T18:25+0300

2021-12-03T18:26+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kadın

evlilik

kararname

hak

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Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, 'kadınların mülk olmadığı ve kendi rızaları dışında evliliğe zorlanamayacakları' yönünde bir kararname yayımladı. Örgüt sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından kamuoyu ile paylaşılan kararnamede, "Kadın bir mal/mülk değildir, asil ve özgür bir insandır. Kimse kadını barış karşılığında veya düşmanlığı sona erdirmek için kimseye veremez" ifadeleri yer aldı.Dul kadınlara mülkiyet hakkıAyrıca kadınların evliliğe zorlanmamaları ve dul kadınların, ölen kocalarının malından pay almaları gerektiğini belirterek, evlilik ve kadınların mülkiyet haklarıyla ilgili yeni kurallar getirildi. Kararnamede, mahkemelerden karar sürecinde yeni kuralları dikkate alması istendi.Din ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları destekleyici pozisyon alması gerektiği dile getirildi.Bununla birlikte, söz konusu kararnamede uluslararası toplumun yakından takip ettiği kadınların eğitim ve iş konusu gündeme gelmedi.Taliban, 1996-2001 yılları arasında iktidarda bulunduğu dönemde kadınların eğitim ve çalışma haklarını elinden almış ve kadınları sosyal hayattan tecrit etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/taliban-afganistandaki-havaalanlari-konusunda-abden-yardim-istedi-1051237786.html

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afganistan, taliban, kadın, evlilik, kararname, hak