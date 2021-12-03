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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-yonetimi-altinda-afganistanin-100-gunu--1051428287.html
Taliban yönetimi altında Afganistan’ın 100 günü
Taliban yönetimi altında Afganistan’ın 100 günü
ABD ve müttefik devletlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte başkent Kabil’i ele geçirerek yönetimi devralan Taliban’ın gelişinin üzerinden 100 gün... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T21:22+0300
2021-12-03T21:22+0300
2021-12-03T21:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
infografik
afganistan
taliban
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infografik, afganistan, taliban, инфографика
Taliban yönetimi altında Afganistan’ın 100 günü
ABD ve müttefik devletlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte başkent Kabil’i ele geçirerek yönetimi devralan Taliban’ın gelişinin üzerinden 100 gün geçti. Ülkede bu süre zarfında nelerin değiştiği ve gündelik hayatın nasıl seyrettiği Sputnik’in hazırladığı infografikte