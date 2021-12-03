https://tr.sputniknews.com/20211203/tesla-cocuklar-icin-gelistirdigi-atvyi-1900-dolardan-satisa-cikardi-1051432430.html

Tesla, çocuklar için geliştirdiği ATV'yi 1900 dolardan satışa çıkardı

Tesla, çocuklar için geliştirdiği ATV'yi 1900 dolardan satışa çıkardı

Tesla, çocuklar için geliştirdiği 'Çocuklar için Cyberquad' isimli dört tekerlekli ATV’yi satışa sunuyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T23:55+0300

2021-12-03T23:55+0300

2021-12-03T23:58+0300

yaşam

tesla

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Tesla'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım bildirisinde, 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun." denildi.Tasarımında Cybertruck'tan ilham alındıCyberquad'ın tanıtımı şöyle:Çocuklar için 'Cyberquad', daha önce duyurulan elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor. Tesla’nın daha önce 2021 sonu olarak açıkladığı pickup modeli Cybertruck’ın üretiminin 2022 yıl sonuna ertelendiği duyurulmuştu.Tesla’nın yeni ürününü ücreti 1900 dolar. Tesla’nın web sitesinde, siparişlerin iki ila dört hafta içerisinde başlayacağı belirtilirken, “Siparişlerin tatillerden önce gelmesi garanti edilmiyor” denildi.Maksimum 68 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan Tesla çocuk ATV'sini satın alan müşteriler, aracın montajından da kendileri sorumlu olacak.

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tesla