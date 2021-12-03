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Tesla, çocuklar için geliştirdiği ATV'yi 1900 dolardan satışa çıkardı
Tesla, çocuklar için geliştirdiği ATV'yi 1900 dolardan satışa çıkardı
Tesla, çocuklar için geliştirdiği 'Çocuklar için Cyberquad' isimli dört tekerlekli ATV’yi satışa sunuyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T23:55+0300
2021-12-03T23:58+0300
yaşam
tesla
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Tesla'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım bildirisinde, 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun." denildi.Tasarımında Cybertruck'tan ilham alındıCyberquad'ın tanıtımı şöyle:Çocuklar için 'Cyberquad', daha önce duyurulan elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor. Tesla’nın daha önce 2021 sonu olarak açıkladığı pickup modeli Cybertruck’ın üretiminin 2022 yıl sonuna ertelendiği duyurulmuştu.Tesla’nın yeni ürününü ücreti 1900 dolar. Tesla’nın web sitesinde, siparişlerin iki ila dört hafta içerisinde başlayacağı belirtilirken, “Siparişlerin tatillerden önce gelmesi garanti edilmiyor” denildi.Maksimum 68 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan Tesla çocuk ATV'sini satın alan müşteriler, aracın montajından da kendileri sorumlu olacak.
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Tesla, çocuklar için geliştirdiği ATV'yi 1900 dolardan satışa çıkardı

23:55 03.12.2021 (güncellendi: 23:58 03.12.2021)
© REUTERS / Carlo AllegriTesla - logo
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
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Tesla, çocuklar için geliştirdiği 'Çocuklar için Cyberquad' isimli dört tekerlekli ATV’yi satışa sunuyor.
Tesla'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım bildirisinde, 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun." denildi.

Tasarımında Cybertruck'tan ilham alındı

Cyberquad'ın tanıtımı şöyle:
"Çocuklar için tamamen elektrikli Cyberquad ile her maceraya hazır olun. İkonik Cybertruck tasarımımızdan ilham alan dört tekerlekli ATV, tamamen çelik bir çerçeveye, yastıklı koltuğa ve arka disk frenli ve LED ışık çubuklarına sahip ayarlanabilir süspansiyona sahip. 24 kilometreye kadar menzile sahip bir lityum iyon pille ve saatte 16 kilometrelik yapılandırılabilir maksimum hızla çalışan 'Çocuklar için Cyberquad', 8 yaş ve üstü herkes için uygun."
Çocuklar için 'Cyberquad', daha önce duyurulan elektrikli kamyoneti Cybertruck’a benziyor. Tesla’nın daha önce 2021 sonu olarak açıkladığı pickup modeli Cybertruck’ın üretiminin 2022 yıl sonuna ertelendiği duyurulmuştu.
Tesla’nın yeni ürününü ücreti 1900 dolar. Tesla’nın web sitesinde, siparişlerin iki ila dört hafta içerisinde başlayacağı belirtilirken, “Siparişlerin tatillerden önce gelmesi garanti edilmiyor” denildi.
Maksimum 68 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan Tesla çocuk ATV'sini satın alan müşteriler, aracın montajından da kendileri sorumlu olacak.
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