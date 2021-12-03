Ticaret Bakanlığı ile Diyanet'e ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Batman İl Müftülüğü'ne ise Nihat Kök'ün ataması yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi Önal, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne aynı yerde genel müdür yardımcısı Avni Dilber, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne de aynı yerde genel müdür yardımcısı Adem Başar atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Batman İl Müftülüğü'ne ise Nihat Kök'ün ataması yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevinden alındı.