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https://tr.sputniknews.com/20211203/turk-kahvesi-sene-basinda-30-liraydi-simdi-140-lira-1051405024.html
Türk kahvesi sene başında 30 liraydı, şimdi 140 lira
Türk kahvesi sene başında 30 liraydı, şimdi 140 lira
Kilo fiyatı sene başında 30 TL olan Türk kahvesi, Ağustos'ta 90 liraya yükseldi. Türk kahvesinin kilosu bugünlerde ise 140 liraya satılıyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T11:29+0300
2021-12-03T11:31+0300
ekonomi
enflasyon
ekonomik kriz
zam
ekonomi
türk kahvesi
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Türk kahvesine gelen zammın ardından 72 gram olan en küçük paketi 10 TL, 107 gramı 15 TL, 250 gramı 35 TL ve yarım kilosu 70 TL'den satılıyor. Yabancı ülke kahvelerinin kilogram fiyatları ise 200 TL ile 240 TL arasında değişiyor. Artışın nedeni salgın ile birlikte dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve artan döviz kurları olarak gösteriliyor. Artışa rağmen Eminönü'nde bulunan meşhur kahvecilerin önünde kuyruk yine var. Daha az alan da var, kahve almaktan vazgeçen de. Satıcılar ise 2 haftadır fiyatların engellenemez şekilde arttığını belirterek, artışın sebebinin döviz kuruna bağladı.'Kahve içmem çayımız var'Eminönü'nde kahve almak için bekleyenlerden Ayla Taba, kahvenin artık tuzlu olmaya başladığını belirterek, "15 liraya 100 gramını aldım. Eskiden daha uygundu fiyatlar. Daha az alıyoruz mecburen, daha az tüketmeye başladık. Eskiden daha çok içerdik arkadaşlarla, artık daha az içeceğiz. Tuzlu olmaya başladı" dedi. Sema Gökçen Saltık ise, "Fiyatlar o kadar yüksek ki inanılır gibi değil. Ama hala bu kuyruk niye ben anlamadım. 100 gram kahve 15 lira, 3 paket aldım dünyanın parası. Kahve içmem, güzelim çayımız var" şeklinde konuştu.'Toptancılar yükseltiyor ama onlara da suç atamayız'Kahve satıcıları da fiyatlardan rahatsız. Kahve satıcısı Muhammet Başer, "Yaklaşık 2 haftadır önlenemeyen bir zam süreci var. Biz bile artık fiyat vermekte zorluk yaşıyoruz. Bunun sebebini kime sorsak herkes doların yükselmesine bağlıyor. Kolisinden, kolinin içine konulan naylonunda, ham maddesine kadar zamlandığı için fiyatının arttığı söyleniyor. Üreticinin nasıl bir sıkıntısı var onu hala çözmüş değiliz ama gereğinden fazla bir artış var. Brezilya'da olan bizi nasıl etkiliyor peki ilgilendiğimiz bir şey değil. Ortalama her üründe yüzde 60-70 bazı ürünlerde yüzde 100 fiyat değişikliği oldu" diye konuştu.Başka bir kahve satıcısı ise, "Toptancılar yükseltiyor ama onlara suç atamayız, gelen mal yüksek geliyor, onlarda fiyatları yükseltiyor. 100 gramda 12 liradan 15 liraya çıktı, kiloda 90 liradan 140 liraya çıktı" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211203/tuik-kasimda-enflasyon-yuzde-351-artti-1051402627.html
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enflasyon, ekonomik kriz, zam, ekonomi, türk kahvesi

Türk kahvesi sene başında 30 liraydı, şimdi 140 lira

11:29 03.12.2021 (güncellendi: 11:31 03.12.2021)
© AATürk kahvesi sene başında 30 liraydı şimdi 140 lira
Türk kahvesi sene başında 30 liraydı şimdi 140 lira - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Kilo fiyatı sene başında 30 TL olan Türk kahvesi, Ağustos'ta 90 liraya yükseldi. Türk kahvesinin kilosu bugünlerde ise 140 liraya satılıyor.
Türk kahvesine gelen zammın ardından 72 gram olan en küçük paketi 10 TL, 107 gramı 15 TL, 250 gramı 35 TL ve yarım kilosu 70 TL'den satılıyor. Yabancı ülke kahvelerinin kilogram fiyatları ise 200 TL ile 240 TL arasında değişiyor. Artışın nedeni salgın ile birlikte dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve artan döviz kurları olarak gösteriliyor. Artışa rağmen Eminönü'nde bulunan meşhur kahvecilerin önünde kuyruk yine var. Daha az alan da var, kahve almaktan vazgeçen de. Satıcılar ise 2 haftadır fiyatların engellenemez şekilde arttığını belirterek, artışın sebebinin döviz kuruna bağladı.

'Kahve içmem çayımız var'

Eminönü'nde kahve almak için bekleyenlerden Ayla Taba, kahvenin artık tuzlu olmaya başladığını belirterek, "15 liraya 100 gramını aldım. Eskiden daha uygundu fiyatlar. Daha az alıyoruz mecburen, daha az tüketmeye başladık. Eskiden daha çok içerdik arkadaşlarla, artık daha az içeceğiz. Tuzlu olmaya başladı" dedi. Sema Gökçen Saltık ise, "Fiyatlar o kadar yüksek ki inanılır gibi değil. Ama hala bu kuyruk niye ben anlamadım. 100 gram kahve 15 lira, 3 paket aldım dünyanın parası. Kahve içmem, güzelim çayımız var" şeklinde konuştu.

'Toptancılar yükseltiyor ama onlara da suç atamayız'

Kahve satıcıları da fiyatlardan rahatsız. Kahve satıcısı Muhammet Başer, "Yaklaşık 2 haftadır önlenemeyen bir zam süreci var. Biz bile artık fiyat vermekte zorluk yaşıyoruz. Bunun sebebini kime sorsak herkes doların yükselmesine bağlıyor. Kolisinden, kolinin içine konulan naylonunda, ham maddesine kadar zamlandığı için fiyatının arttığı söyleniyor. Üreticinin nasıl bir sıkıntısı var onu hala çözmüş değiliz ama gereğinden fazla bir artış var. Brezilya'da olan bizi nasıl etkiliyor peki ilgilendiğimiz bir şey değil. Ortalama her üründe yüzde 60-70 bazı ürünlerde yüzde 100 fiyat değişikliği oldu" diye konuştu.
Başka bir kahve satıcısı ise, "Toptancılar yükseltiyor ama onlara suç atamayız, gelen mal yüksek geliyor, onlarda fiyatları yükseltiyor. 100 gramda 12 liradan 15 liraya çıktı, kiloda 90 liradan 140 liraya çıktı" şeklinde konuştu.
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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