https://tr.sputniknews.com/20211203/turk-veteriner-hekimleri-birligi-bir-kez-daha-dislaniyoruz-1051414254.html

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Bir kez daha dışlanıyoruz

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Bir kez daha dışlanıyoruz

Türk Veteriner Hekimleri Birliği yaptığı açıklamayla pratisyen hekim ve uzman hekimlerin maaşlarına yapılan zammın veteriner hekimlere de uygulanmasını ve... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T15:01+0300

2021-12-03T15:01+0300

2021-12-03T15:07+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

doktor

zam

veteriner

hekim

türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden yapılan “Veteriner hekimler bir kez daha dışlanıyor” başlıklı açıklamada, TBMM’de görüşülmekte olan kanun teklifi ile beşeri hekim ve diş hekimleri maaşlarında ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesi yapılması kabul edildiği, buna göre; pratisyen hekimlerin maaşında 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşında 5 bin TL zam yapılacağı hatırlatıldı.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde tanımlanan “Sağlık Sınıfı” içerisinde, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yer aldığı belirtilen açıklamada şu vurgular yapıldı:Açıklamada, “Devlet memurlarının genel kanunu olan 657 Sayılı Kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen veteriner hekimlerin bu şekilde ayrımcılığa tabi tutulması yalnızca Sağlık Bakanlığı çatısı altında konumlandırılmamış olmaları mıdır sorusu yanıt aramaktadır. Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimler bu konuda çözüm beklemektedirler” ifadelerine de yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/doktorlara-zam-duzenlemesi-mecliste-kabul-edildi-1051342522.html

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sağlık bakanlığı, doktor, zam, veteriner, hekim, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)