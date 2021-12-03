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Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Bir kez daha dışlanıyoruz
Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Bir kez daha dışlanıyoruz
Türk Veteriner Hekimleri Birliği yaptığı açıklamayla pratisyen hekim ve uzman hekimlerin maaşlarına yapılan zammın veteriner hekimlere de uygulanmasını ve... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:01+0300
2021-12-03T15:07+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
doktor
zam
veteriner
hekim
türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden yapılan “Veteriner hekimler bir kez daha dışlanıyor” başlıklı açıklamada, TBMM’de görüşülmekte olan kanun teklifi ile beşeri hekim ve diş hekimleri maaşlarında ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesi yapılması kabul edildiği, buna göre; pratisyen hekimlerin maaşında 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşında 5 bin TL zam yapılacağı hatırlatıldı.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde tanımlanan “Sağlık Sınıfı” içerisinde, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yer aldığı belirtilen açıklamada şu vurgular yapıldı:Açıklamada, “Devlet memurlarının genel kanunu olan 657 Sayılı Kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen veteriner hekimlerin bu şekilde ayrımcılığa tabi tutulması yalnızca Sağlık Bakanlığı çatısı altında konumlandırılmamış olmaları mıdır sorusu yanıt aramaktadır. Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimler bu konuda çözüm beklemektedirler” ifadelerine de yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/doktorlara-zam-duzenlemesi-mecliste-kabul-edildi-1051342522.html
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sağlık bakanlığı, doktor, zam, veteriner, hekim, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Bir kez daha dışlanıyoruz

15:01 03.12.2021 (güncellendi: 15:07 03.12.2021)
© DHAGaziantep, yavru köpek, tedavi, veteriner
Gaziantep, yavru köpek, tedavi, veteriner - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© DHA
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği yaptığı açıklamayla pratisyen hekim ve uzman hekimlerin maaşlarına yapılan zammın veteriner hekimlere de uygulanmasını ve veteriner hekimlerin 3600 ek gösterge kapsamına dahil edilmesini talep etti.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden yapılan “Veteriner hekimler bir kez daha dışlanıyor” başlıklı açıklamada, TBMM’de görüşülmekte olan kanun teklifi ile beşeri hekim ve diş hekimleri maaşlarında ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesi yapılması kabul edildiği, buna göre; pratisyen hekimlerin maaşında 2 bin 500 TL, uzman hekim maaşında 5 bin TL zam yapılacağı hatırlatıldı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesinde tanımlanan “Sağlık Sınıfı” içerisinde, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yer aldığı belirtilen açıklamada şu vurgular yapıldı:

Zam ve tazminatları belirleyen 152. maddede ise; eğitim düzeyi, görevin nitelikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan zam ve tazminatları beşeri hekimlerle, veteriner hekimlerin aynı düzeydedir (Ek Gösterge 3600, Özel Hizmet Tazminatı yüzde 145). Son birkaç yıl içerisinde beşeri hekimler ve diş hekimlerinin gerek emekli olanları, gerekse görevde olanları yönünden özlük haklarında önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda yakın tarihlerde; Beşeri sağlık personelinin tamamına2 aylık Fiili Hizmet Zammı verilmiş ancak Anayasa Mahkemesi’nin eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönündeki kararına rağmen veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Aynı şekilde yakın zamanda emekli doktor ve diş hekimleri için 1500 TL ile 2000 TL arasında zam yapılmıştır. Şimdi de yalnızca beşeri hekimlere 2500 TL ile 5000 TL arasında zam yapılması kabul edilmiştir. Sağlık çalışanları zor şartlarda yürüttükleri özverili çalışmalarla bu iyileştirmeleri fazlasıyla hak etmektedirler. Ancak; Veteriner hekimlerin ülkenin en ücra köşesine kadar 200’den fazla zoonoz hastalık riski ve zor şartlar altında hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği adına yürüttükleri hizmetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
1 Aralık, 17:57
Açıklamada, “Devlet memurlarının genel kanunu olan 657 Sayılı Kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen veteriner hekimlerin bu şekilde ayrımcılığa tabi tutulması yalnızca Sağlık Bakanlığı çatısı altında konumlandırılmamış olmaları mıdır sorusu yanıt aramaktadır. Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimler bu konuda çözüm beklemektedirler” ifadelerine de yer verildi.
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