https://tr.sputniknews.com/20211203/turkiye-bulgaristan-ve-yunanistandan-heyetler-ortak-temas-merkezinde-bulustu-1051422603.html
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan heyetler, Ortak Temas Merkezi’nde buluştu
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan heyetler, Ortak Temas Merkezi’nde buluştu
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın, sınırda yaşanan sorunların çözümü için üç ülke arasında oluşturdukları Ortak Temas Merkezi'nin 5. kuruluş yılında... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:56+0300
2021-12-03T17:56+0300
2021-12-03T17:56+0300
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bulgaristan
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görüşme
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Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasında, 25 Kasım 2016’da, 3 ülkenin içişleri bakanları tarafından açılışı yapılan ‘Ortak Temas Merkezi’nde, kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi.Toplantıda Türk heyetinden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık yer aldı.Toplantıda Ortak Temas Merkezi’nin kuruluşuna uygun şekilde yasa dışı göç, suçla mücadelede etkinliğin artırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.Ayrıca, toplantıda yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları da ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/yunanistanda-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyantina-rastlandi-1051372603.html
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türkiye, yunanistan, bulgaristan, sınır, görüşme
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan heyetler, Ortak Temas Merkezi’nde buluştu
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın, sınırda yaşanan sorunların çözümü için üç ülke arasında oluşturdukları Ortak Temas Merkezi'nin 5. kuruluş yılında toplantı düzenlendi.
Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasında, 25 Kasım 2016’da, 3 ülkenin içişleri bakanları tarafından açılışı yapılan ‘Ortak Temas Merkezi’nde, kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıda Türk heyetinden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık yer aldı.
Toplantıda Ortak Temas Merkezi’nin kuruluşuna uygun şekilde yasa dışı göç, suçla mücadelede etkinliğin artırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.
Ayrıca, toplantıda yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları da ele alındı.