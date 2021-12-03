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https://tr.sputniknews.com/20211203/turkiyeden-mossada-bilgi-sizdirdigi-iddia-edilen-suphelilerin-sorusturmasi-tamamlandi-1051411787.html
Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı
Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı
Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:56+0300
2021-12-03T13:57+0300
türkiye
israil
mossad
ajan
bilgi
soruşturma
hapis
casus
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İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.Milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerinin olduğu belirtildiİddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20211024/mossad-ile-iliskili-olduklari-gerekcesiyle-tutuklanan-suphelilerden-biri-hakkinda-kayip-basvurusu-1050118032.html
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israil, mossad, ajan, bilgi, soruşturma, hapis, casus

Türkiye'den MOSSAD'a bilgi sızdırdığı iddia edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı

13:56 03.12.2021 (güncellendi: 13:57 03.12.2021)
© Flickr / Ivan David Gomez ArceHacker grubu
Hacker grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Flickr / Ivan David Gomez Arce
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Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddia edilen 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle birlikte güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla görev yapan kurumlardan olan Milli İstihbarat Teşkilatının başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında İsrail Devleti İstihbarat Birimine bağlı kişi/kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek Siyasi Casusluk suçunu islediklerinin tespit edilmesi üzerine, bu tespitlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla savcılığa bildirildiği ve sonrasında tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı aktarıldı.

Milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerinin olduğu belirtildi

İddianamede, Türkiye'de ikamet etmekte olan şahıs ya da toplulukların hedef alındığı, bu kişiler üzerinden devletin iç veya dış menfaatlerinin tehlikeye atıldığı, gizli yöntemlerle bilgilerin temin edildiği, temin edilen bilgilerin servis edilerek karşılığında maddi menfaat sağlandığı, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı kurum ya da kuruluşlarca maddi menfaat karşılığında organizasyonun içine çekildiği, para transferlerinin de olağan olmayan yöntemlerle gerçekleştirildiği, temin edilen bilgilerin de gizli yöntemlerle aktarıldığı ve uluslararası ilişkiler dahilinde milli menfaatlerin zarar görebileceği şekilde faaliyetlerin icra edildiği kaydedildi.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 16 tutuklu şüphelinin ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
FETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
TÜRKİYE
'MOSSAD ile ilişkili' oldukları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden biri hakkında kayıp başvurusu
24 Ekim, 00:23
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