https://tr.sputniknews.com/20211203/turkiyenin-dorduncu-sondaj-gemisi-2022de-goreve-baslayacak-1051421417.html

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi 2022’de göreve başlayacak

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi 2022’de göreve başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dördüncü sondaj gemisinin 2022 yılında envantere girmesi bekleniyor. Güney Koreli Daewoo’dan alınacak 7. nesil... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:30+0300

2021-12-03T17:30+0300

2021-12-03T21:44+0300

multimedya

infografik

sondaj gemisi

cobalt explorer

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Cobalt Explorer, Daewoo'ya 2013 yılında açık deniz sondaj yüklenicisi Vantage Drilling tarafından sipariş edildi. 2015 yılında teslimatı planlanıyordu ancak sipariş iptal edildi. 2019 yılında ise açık deniz sondaj yüklenicisi Northern Drilling firması, gemiyi almak üzere Daewoo ile anlaşma yaptı. Ekim 2019'da ise Northern Drilling de Cobalt Explorer’ın yeniden satış sözleşmesini iptal etti. Hiç sahaya çıkamayan Cobalt Explorer’ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak. Türkiye’nin gemi için bazı iyileştirmeler yapması bekleniyor. Geminin yeni isminin ise Alparslan olacağı iddia ediliyor.Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halihazırda 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahip Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.

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infografik, sondaj gemisi, cobalt explorer, инфографика