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Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi 2022’de göreve başlayacak
Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi 2022’de göreve başlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dördüncü sondaj gemisinin 2022 yılında envantere girmesi bekleniyor. Güney Koreli Daewoo’dan alınacak 7. nesil... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:30+0300
2021-12-03T21:44+0300
multimedya
infografik
sondaj gemisi
cobalt explorer
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Cobalt Explorer, Daewoo'ya 2013 yılında açık deniz sondaj yüklenicisi Vantage Drilling tarafından sipariş edildi. 2015 yılında teslimatı planlanıyordu ancak sipariş iptal edildi. 2019 yılında ise açık deniz sondaj yüklenicisi Northern Drilling firması, gemiyi almak üzere Daewoo ile anlaşma yaptı. Ekim 2019'da ise Northern Drilling de Cobalt Explorer’ın yeniden satış sözleşmesini iptal etti. Hiç sahaya çıkamayan Cobalt Explorer’ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak. Türkiye’nin gemi için bazı iyileştirmeler yapması bekleniyor. Geminin yeni isminin ise Alparslan olacağı iddia ediliyor.Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halihazırda 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahip Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
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infografik, sondaj gemisi, cobalt explorer, инфографика

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi 2022’de göreve başlayacak

17:30 03.12.2021 (güncellendi: 21:44 03.12.2021)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dördüncü sondaj gemisinin 2022 yılında envantere girmesi bekleniyor. Güney Koreli Daewoo’dan alınacak 7. nesil sondaj gemisi Cobalt Explorer (West Cobalt), Türkiye’ye gelmesinin ardından yeni bir isimle Karadeniz sahasında göreve başlayacak.
Cobalt Explorer, Daewoo'ya 2013 yılında açık deniz sondaj yüklenicisi Vantage Drilling tarafından sipariş edildi. 2015 yılında teslimatı planlanıyordu ancak sipariş iptal edildi. 2019 yılında ise açık deniz sondaj yüklenicisi Northern Drilling firması, gemiyi almak üzere Daewoo ile anlaşma yaptı. Ekim 2019'da ise Northern Drilling de Cobalt Explorer’ın yeniden satış sözleşmesini iptal etti. Hiç sahaya çıkamayan Cobalt Explorer’ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak. Türkiye’nin gemi için bazı iyileştirmeler yapması bekleniyor. Geminin yeni isminin ise Alparslan olacağı iddia ediliyor.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halihazırda 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahip Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
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