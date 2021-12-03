https://tr.sputniknews.com/20211203/uefa-besiktasin-kosullu-cezasini-kaldirdi-1051430294.html

UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

UEFA, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T22:32+0300

2021-12-03T22:32+0300

2021-12-03T22:32+0300

spor

uefa

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg

UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin tespit ettiği ihlali ortadan kaldırdığı ve istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını duyurmuş, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtilmişti.Beşiktaş'ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) haziran ayında yaptığı itiraz kısmen kabul edilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, beşiktaş