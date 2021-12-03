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UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı
UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı
UEFA, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-03T22:32+0300
spor
uefa
beşiktaş
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UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin tespit ettiği ihlali ortadan kaldırdığı ve istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını duyurmuş, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtilmişti.Beşiktaş'ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) haziran ayında yaptığı itiraz kısmen kabul edilmişti.
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uefa, beşiktaş

UEFA, Beşiktaş'ın koşullu cezasını kaldırdı

22:32 03.12.2021
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Beşiktaş
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UEFA, finansal ihlal yapmadığını ispatlayamaması halinde Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el konulması kararını kaldırdı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin tespit ettiği ihlali ortadan kaldırdığı ve istenilen şartları yerine getirdiği için koşullu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.
UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını duyurmuş, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtilmişti.
Beşiktaş'ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) haziran ayında yaptığı itiraz kısmen kabul edilmişti.
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