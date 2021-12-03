https://tr.sputniknews.com/20211203/uui-abdnin-1994te-firlattigi-fuze-yuzunden-manevra-yapmak-zorunda-kaldi-1051413034.html
UUİ, ABD'nin 1994'te fırlattığı füze yüzünden manevra yapmak zorunda kaldı
UUİ, ABD'nin 1994'te fırlattığı füze yüzünden manevra yapmak zorunda kaldı
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ABD’nin Pegasus füzesinden kaynaklı uzay çöplerine çarpmayı önlemek... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T14:23+0300
2021-12-03T14:23+0300
2021-12-03T14:24+0300
uluslararası uzay istasyonu (uui)
yaşam
abd
moskova
uzay çöpü
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Rogozin’in açıklamasına göre, UUİ ABD’nin geçmişte fırlattığı Pegasus füzesinin parçasına çarpmamak amacıyla manevra yapmak zorunda kaldı.Söz konusu füze 1994 yılında uzaya fırlatmıştı.Füzeye ait parçanın sabah saatlerinde istasyona 5.4 kilometre uzaklıktan geçeceği aktarılmıştı.Roscosmos’tan yapılan açıklamada da, “Düzeltme amaçlı manevra gerçekleştirildikten sonra istasyonun yörünge yüksekliği 310 metre düşürüldü. Operasyon tamamıyla Rus balistik hizmetleri uzmanlarının hesaplamaları doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Manevra için Progress MS-18 kargo aracının motorları kullanıldı. Bu motorlar 160.9 saniye çalıştı” ifadeleri kullanıldı.ABD’ye göre Rusya kendi uydularından birine karşı 'yıkıcı bir uydusavar füze testi' gerçekleştirmişti. Bunun sonucunda oluşan çöplerin onlarca yıl tüm ülkelerin güvenliği, ekonomisi ve bilimsel çıkarları bakımından önem taşıyan uydu ve diğer uzay cisimleri için tehlike teşkil edeceğini iddia edilmişti.UUİ’deki iki Rus kozmonot, dört ABD’li ve bir Alman astronotun da, bir tehlike yaşanması hâlinde Dünya’ya dönebilmeleri için bekletilen uzay araçlarına sığınmaları istenmişti. Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos daha sonra, tüm UUİ ekibinin tehlikenin geçmesinin ardından istasyona geri döndüğünü açıklamıştı. Bu arada uzay çöpleri istasyonun yanından üç kez geçmiş, hiçbir hasara yol açmamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, uydulardan birinin füzeyle imha edilerek UUİ’de bulunan bir astronotun hayatının riske atıldığı yönündeki Moskova'yı hedef alan suçlamasını da ‘iki yüzlülük’ olarak değerlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/nasa-enkaz-tehlikesi-nedeniyle-uzay-yuruyusunu-erteledi-1051285322.html
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uluslararası uzay istasyonu (uui), abd, moskova, uzay çöpü
UUİ, ABD'nin 1994'te fırlattığı füze yüzünden manevra yapmak zorunda kaldı
14:23 03.12.2021 (güncellendi: 14:24 03.12.2021)
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ABD’nin Pegasus füzesinden kaynaklı uzay çöplerine çarpmayı önlemek için manevra yaptığını söyledi.
Rogozin’in açıklamasına göre, UUİ ABD’nin geçmişte fırlattığı Pegasus füzesinin parçasına çarpmamak amacıyla manevra yapmak zorunda kaldı.
Söz konusu füze 1994 yılında uzaya fırlatmıştı.
Füzeye ait parçanın sabah saatlerinde istasyona 5.4 kilometre uzaklıktan geçeceği aktarılmıştı.
Roscosmos’tan yapılan açıklamada da, “Düzeltme amaçlı manevra gerçekleştirildikten sonra istasyonun yörünge yüksekliği 310 metre düşürüldü. Operasyon tamamıyla Rus balistik hizmetleri uzmanlarının hesaplamaları doğrultusunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Manevra için Progress MS-18 kargo aracının motorları kullanıldı. Bu motorlar 160.9 saniye çalıştı” ifadeleri kullanıldı.
ABD’ye göre Rusya kendi uydularından birine karşı 'yıkıcı bir uydusavar füze testi' gerçekleştirmişti. Bunun sonucunda oluşan çöplerin onlarca yıl tüm ülkelerin güvenliği, ekonomisi ve bilimsel çıkarları bakımından önem taşıyan uydu ve diğer uzay cisimleri için tehlike teşkil edeceğini iddia edilmişti.
UUİ’deki iki Rus kozmonot, dört ABD’li ve bir Alman astronotun da, bir tehlike yaşanması hâlinde Dünya’ya dönebilmeleri için bekletilen uzay araçlarına sığınmaları istenmişti. Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos daha sonra, tüm UUİ ekibinin tehlikenin geçmesinin ardından istasyona geri döndüğünü açıklamıştı. Bu arada uzay çöpleri istasyonun yanından üç kez geçmiş, hiçbir hasara yol açmamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, uydulardan birinin füzeyle imha edilerek UUİ’de bulunan bir astronotun hayatının riske atıldığı yönündeki Moskova'yı hedef alan suçlamasını da ‘iki yüzlülük’ olarak değerlendirmişti.