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Uygulamadaki 7 koronavirüs aşısıyla 3. doz araştırması
Uygulamadaki 7 koronavirüs aşısıyla 3. doz araştırması
İngiltere'de 7 farklı Kovid-19 aşısı üzerinde yapılan bir araştırma, 3. doz aşı (hatırlatma dozu) sonrası kişinin güçlü bir bağışıklık geliştirdiği ve antikor... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:48+0300
2021-12-03T16:59+0300
koronavirüs
ingiltere
pfizer
aşı
kovid-19
moderna
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3. doz Kovid-19 aşıları üzerinde ilk araştırma, İngiltere'de yapıldı. Araştırmacılar haziranda farklı aşıların kombinasyonlarını ve ‘hatırlatıcı aşı’ olarak adlandırılan Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun etkilerini karşılaştırmak için 3 bin kişinin katıldığı bir çalışma yaptı. Önde gelen tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan çalışmadaki kişiler, Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNtech ile iki doz aşılandı. İlk iki doz aşılarını vurulan bu kişilere en az 2 ay sonra 3. doz yapıldı.3. doz denemesinde Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşıları olmak üzere toplam 7 aşı kullanıldı. Bir grup katılımcıya ise plasebo verildi.Plasebo verilen katılımcılar dışındaki herkeste güçlü antikor yanıtı oluştuğu görüldü. Bunun tek istisnası, ilk dozlarda Pfizer- BioNTech, üçüncü dozda ise Valneva aşısı verilenler oldu. 2 doz Oxford- AstraZeneca aşısının ardından Pfizer- BioNTech aşısı vurulanlarda 1 ay sonra antikor seviyesinin 25 kat fazla olduğu tespit edildi. 2 Pfizer- BioNTech'ten sonra 3. dozda da aynı aşıyı yaptıranlarda ise antikor seviyesi 8'e katlandı. 2 doz Oxford- AstraZeneca'nın ardından 1 doz Moderna aşısı yaptıranlarda antikor seviyesi 32 katına, 2 doz Pfizer-BioNTech'ten sonra bu aşıyı yaptıranlarda ise 11 katına çıktı. Sonuçlar mRNA teknolojisiyle üretilen bu aşıların destekleyici doz açısından çok yüksek koruma sağladığını gösterse de katılımcıların araştırmanın başındaki antikor seviyelerinin farklı olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan 3. dozla 2. doz arasında, 1. ile 2. doz arasındakinden daha kısa bir süre olmasının bağışıklığı azaltmış olabileceğine vurgu yapıldı.Araştırmada Kovid-19 enfeksiyonu veya ağır semptomlar karşısında aşı etkililiği değil katılımcıların bağışıklık yanıtına bakıldığının da altı çizildi. Çalışmaya katılanların ilk dozlarından sonra 7-8 aylık dönemdeki bağışıklık seviyelerine bakılarak takipleri yapılacak . Kesin sonuçların gelecek yıl açıklanması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/ingiltere-kovid-19un-tedavisinde-yeni-bir-ilaca-onay-verdi-1051373178.html
https://tr.sputniknews.com/20211105/ttb-ucuncu-doz-asinin-farkli-bir-yan-etkisi-yok-1050503995.html
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ingiltere, pfizer, aşı, kovid-19, moderna

Uygulamadaki 7 koronavirüs aşısıyla 3. doz araştırması

15:48 03.12.2021 (güncellendi: 16:59 03.12.2021)
© İHAKoronavirüs, Kovid
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA
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İngiltere'de 7 farklı Kovid-19 aşısı üzerinde yapılan bir araştırma, 3. doz aşı (hatırlatma dozu) sonrası kişinin güçlü bir bağışıklık geliştirdiği ve antikor seviyesinin yükseldiği yükselttiğini ortaya koydu. 3. dozda en yüksek koruma sağlayanlar ise mRNA aşıları Pfizer- BioNTech ve Moderna.
3. doz Kovid-19 aşıları üzerinde ilk araştırma, İngiltere'de yapıldı. Araştırmacılar haziranda farklı aşıların kombinasyonlarını ve ‘hatırlatıcı aşı’ olarak adlandırılan Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun etkilerini karşılaştırmak için 3 bin kişinin katıldığı bir çalışma yaptı.
Önde gelen tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan çalışmadaki kişiler, Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNtech ile iki doz aşılandı.

İlk iki doz aşılarını vurulan bu kişilere en az 2 ay sonra 3. doz yapıldı.
3. doz denemesinde Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşıları olmak üzere toplam 7 aşı kullanıldı.

Bir grup katılımcıya ise plasebo verildi.
Plasebo verilen katılımcılar dışındaki herkeste güçlü antikor yanıtı oluştuğu görüldü. Bunun tek istisnası, ilk dozlarda Pfizer- BioNTech, üçüncü dozda ise Valneva aşısı verilenler oldu.
2 doz Oxford- AstraZeneca aşısının ardından Pfizer- BioNTech aşısı vurulanlarda 1 ay sonra antikor seviyesinin 25 kat fazla olduğu tespit edildi. 2 Pfizer- BioNTech'ten sonra 3. dozda da aynı aşıyı yaptıranlarda ise antikor seviyesi 8'e katlandı.
2 doz Oxford- AstraZeneca'nın ardından 1 doz Moderna aşısı yaptıranlarda antikor seviyesi 32 katına, 2 doz Pfizer-BioNTech'ten sonra bu aşıyı yaptıranlarda ise 11 katına çıktı. Sonuçlar mRNA teknolojisiyle üretilen bu aşıların destekleyici doz açısından çok yüksek koruma sağladığını gösterse de katılımcıların araştırmanın başındaki antikor seviyelerinin farklı olduğuna dikkat çekildi.
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Öte yandan 3. dozla 2. doz arasında, 1. ile 2. doz arasındakinden daha kısa bir süre olmasının bağışıklığı azaltmış olabileceğine vurgu yapıldı.
Araştırmada Kovid-19 enfeksiyonu veya ağır semptomlar karşısında aşı etkililiği değil katılımcıların bağışıklık yanıtına bakıldığının da altı çizildi.
Çalışmaya katılanların ilk dozlarından sonra 7-8 aylık dönemdeki bağışıklık seviyelerine bakılarak takipleri yapılacak . Kesin sonuçların gelecek yıl açıklanması planlanıyor.
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