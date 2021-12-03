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Yavaş: Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar
Yavaş: Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak, "Bizi vatandaşın gözünde... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T09:43+0300
2021-12-03T09:43+0300
mhp
devlet bahçeli
murat yetkin
mansur yavaş
alparslan türkeş
politika
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Gazeteci Murat Yetkin, kişisel bloğunda kaleme aldığı yazısında son günlerde yaşanan MHP-Mansur Yavaş tartışmasını, “MHP belli ki 25 yıl sonra Ankara Belediyesini yeniden CHP’ye getiren Mansur Yavaş’ın ülkücü tabanı etkileme potansiyelinden rahatsız” ifadesiyle değerlendirdi.“Nefesimiz ensesinde” sözünü 2009 yılında da Erdoğan’a karşı söylemişti Bahçeli. Şimdi Erdoğan’ın iktidar müttefiki" diyen Yetkin, “Bahçeli, Yavaş’ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli’nin Yavaş’a dair bir tehdit algısı mı var?” sorusunu Yavaş'a yöneltti. Yavaş'ın Yetkin'e yaptığı açıklamalar şöyle: “Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek’i başka partilerin işlerine karışmakla içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam. Türkeş’i anma toplantısı gerekçe gösterildi. O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Olsa söylerim, saklamam. Belediyede her görüşten insan çalışıyor, çoğunluğu da hâlâ AK Parti döneminden. Kaldı ki o toplantıya katılanlara baktığımızda önemli kısmının artık 70-80 yaşına gelmiş, siyasetten elini çekmiş kişiler olduğunu görüyoruz"-Neye bağlıyorsunuz o zaman?“Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Göreve geldiğimden bu yana, 2,5 yıldır siyasi tartışmalardan, siyasi demeçlerden uzak duruyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar. Gündem saptırma çabası olarak görüyorum”Ne olmuştu?MHP’nin kurucusu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü için geçtiğimiz pazar günü düzenlenen, eski MHP Genel Başkanı Muhittin Çolak, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anma töreninde kavga çıktı.MHP lideri Bahçeli, Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/mansur-yavas-yasananlarla-ilgimiz-yok-baska-siyasi-partilerin-ic-islerine-karismam-1051359162.html
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mhp, devlet bahçeli, murat yetkin, mansur yavaş, alparslan türkeş

Yavaş: Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar

09:43 03.12.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak, "Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi. Yavaş, "Benim ne MHP ne de bir başka partiyle ilgim var, ben yerimden memnunum" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Murat Yetkin, kişisel bloğunda kaleme aldığı yazısında son günlerde yaşanan MHP-Mansur Yavaş tartışmasını, “MHP belli ki 25 yıl sonra Ankara Belediyesini yeniden CHP’ye getiren Mansur Yavaş’ın ülkücü tabanı etkileme potansiyelinden rahatsız” ifadesiyle değerlendirdi.
“Nefesimiz ensesinde” sözünü 2009 yılında da Erdoğan’a karşı söylemişti Bahçeli. Şimdi Erdoğan’ın iktidar müttefiki" diyen Yetkin, “Bahçeli, Yavaş’ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli’nin Yavaş’a dair bir tehdit algısı mı var?” sorusunu Yavaş'a yöneltti.
Yavaş'ın Yetkin'e yaptığı açıklamalar şöyle:
“Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek’i başka partilerin işlerine karışmakla içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam.

Türkeş’i anma toplantısı gerekçe gösterildi. O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Olsa söylerim, saklamam. Belediyede her görüşten insan çalışıyor, çoğunluğu da hâlâ AK Parti döneminden. Kaldı ki o toplantıya katılanlara baktığımızda önemli kısmının artık 70-80 yaşına gelmiş, siyasetten elini çekmiş kişiler olduğunu görüyoruz"
-Neye bağlıyorsunuz o zaman?
“Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Göreve geldiğimden bu yana, 2,5 yıldır siyasi tartışmalardan, siyasi demeçlerden uzak duruyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar. Gündem saptırma çabası olarak görüyorum”

Ne olmuştu?

MHP’nin kurucusu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü için geçtiğimiz pazar günü düzenlenen, eski MHP Genel Başkanı Muhittin Çolak, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile eski MHP Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anma töreninde kavga çıktı.
MHP lideri Bahçeli, Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” dedi.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
POLİTİKA
Mansur Yavaş: Yaşananlarla ilgimiz yok, başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam
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