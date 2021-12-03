https://tr.sputniknews.com/20211203/yuzyilin-anlasmasindan-rekor-satisa-fransa-80-rafale-icin-bae-ile-anlasti-1051409607.html

'Yüzyılın anlaşması'ndan rekor satışa: Fransa, 80 Rafale için BAE ile anlaştı

'Yüzyılın anlaşması'ndan rekor satışa: Fransa, 80 Rafale için BAE ile anlaştı

Avustralya'nın 2016'dan bu yana yürütülen ve 'yüzyılın anlaşması' olarak anılan denizaltı programından sürpriz bir şekilde çekilmesiyle büyük maddi kayıp... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:32+0300

2021-12-03T13:32+0300

2021-12-03T13:40+0300

savunma

fransa

bae

emmanuel macron

rafale savaş uçakları

muhammed bin zayed al nahyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051411011_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_bd6b972cc23cd859f10a83841fa59128.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez turunun ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE).Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi. Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu. Fransız bir yetkilinin açıklamasına göre de ülkenin BAE ile atılan bu imzalardan kazanacağı para miktarı şöyle: Rafale uçakları için 14 milyar euro, MBDA hava savunma füzeleri için 2 milyar euro, Airbus H225M helikopterleri için de 1 milyar euro. Fransa daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html

https://tr.sputniknews.com/20210930/fransanin-aukus-anlasmasinin-ardindan-geri-cagirdigi-washington-buyukelcisi-abdye-geri-dondu-1049374811.html

fransa

bae

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, bae, emmanuel macron, rafale savaş uçakları, muhammed bin zayed al nahyan