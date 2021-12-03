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'Yüzyılın anlaşması'ndan rekor satışa: Fransa, 80 Rafale için BAE ile anlaştı
'Yüzyılın anlaşması'ndan rekor satışa: Fransa, 80 Rafale için BAE ile anlaştı
Avustralya'nın 2016'dan bu yana yürütülen ve 'yüzyılın anlaşması' olarak anılan denizaltı programından sürpriz bir şekilde çekilmesiyle büyük maddi kayıp... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:32+0300
2021-12-03T13:40+0300
savunma
fransa
bae
emmanuel macron
rafale savaş uçakları
muhammed bin zayed al nahyan
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez turunun ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE).Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi. Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu. Fransız bir yetkilinin açıklamasına göre de ülkenin BAE ile atılan bu imzalardan kazanacağı para miktarı şöyle: Rafale uçakları için 14 milyar euro, MBDA hava savunma füzeleri için 2 milyar euro, Airbus H225M helikopterleri için de 1 milyar euro. Fransa daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html
https://tr.sputniknews.com/20210930/fransanin-aukus-anlasmasinin-ardindan-geri-cagirdigi-washington-buyukelcisi-abdye-geri-dondu-1049374811.html
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fransa, bae, emmanuel macron, rafale savaş uçakları, muhammed bin zayed al nahyan

'Yüzyılın anlaşması'ndan rekor satışa: Fransa, 80 Rafale için BAE ile anlaştı

13:32 03.12.2021 (güncellendi: 13:40 03.12.2021)
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONEmmanuel Macron- Muhammed Bin Zayid Al Nahyan
Emmanuel Macron- Muhammed Bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
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Avustralya'nın 2016'dan bu yana yürütülen ve 'yüzyılın anlaşması' olarak anılan denizaltı programından sürpriz bir şekilde çekilmesiyle büyük maddi kayıp yaşayan Fransa, BAE ile bugün yaptığı rekor anlaşmayla bu kaybı biraz olsun telafi edecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez turunun ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE).
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi.
Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu.
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Fransız bir yetkilinin açıklamasına göre de ülkenin BAE ile atılan bu imzalardan kazanacağı para miktarı şöyle: Rafale uçakları için 14 milyar euro, MBDA hava savunma füzeleri için 2 milyar euro, Airbus H225M helikopterleri için de 1 milyar euro.
Fransa daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.
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