https://tr.sputniknews.com/20211203/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1051407158.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T12:17+0300

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spor

türkiye

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleştiTek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:Kasımpaşa- KocaelisporVavaCars Fatih Karagümrük-BodrumsporDemir Grup Sivasspor-MKE AnkaragücüYukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyesporİttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta ÜmraniyesporTrabzonspor-Beypiliç BolusporAytemiz Alanyaspor-Mardin 1969Göztepe-Yılport SamsunsporAtakaş Hatayspor-Nasadoge MenemensporFraport TAV Antalyaspor-GZT GiresunsporFenerbahçe-Afjet AfyonsporÖznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi BandırmasporAdana Demirspor-AnkarasporGaziantep Futbol Kulübü- BursasporGalatasaray-Altaş DenizlisporBeşiktaş-Altay

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