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Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, belçika, brüksel, eylem, itfaiye

Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı

15:43 04.12.2021
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin yüzde 20’sinin işten çıkarmakla tehdit edildiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.
© AA
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı - Sputnik Türkiye
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© AA
© AA
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı - Sputnik Türkiye
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© AA
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