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Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı
Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T15:43+0300
2021-12-04T15:43+0300
2021-12-04T15:43+0300
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Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı
Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zorunlu aşılamanın ön tasarısı olarak itfaiyecilerin yüzde 20’sinin işten çıkarmakla tehdit edildiği gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.