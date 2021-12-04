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Moskova Zadorozhny Müzesi'nde Hitler'in ağır yenilgi aldığı '1941 Moskova Savunması' canlandırıldı
Moskova Zadorozhny Müzesi'nde Hitler'in ağır yenilgi aldığı '1941 Moskova Savunması' canlandırıldı
Moskova Oblast'a bağlı Krasnogorsk'taki Vadim Zadorozhny Teknoloji Müzesi'nde "Moskova'yı Savunun!" isimli 1941 yılındaki savaşın bir bölümünün anlatıldığı... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
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Moskova Zadorozhny Müzesi'nde Hitler'in ağır yenilgi aldığı '1941 Moskova Savunması' canlandırıldı

19:14 04.12.2021
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Moskova Oblast'a bağlı Krasnogorsk'taki Vadim Zadorozhny Teknoloji Müzesi'nde "Moskova'yı Savunun!" isimli 1941 yılındaki savaşın bir bölümünün anlatıldığı gösterim yapıldı. Askeri teçhizatların kullanıldığı gösterimde savaş sahneleri yer aldı.
© AA

Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır.

Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA

Moskova Muharebesi, II. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, 1941 yılında Alman ordularının, bir duraklamanın ardından Moskova yönünde yeniden başlattıkları genel taarruzlarıdır.

© AA

Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya'nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, "12 Ekim'de Moskova'nın düşeceğini" söylüyor. Ekim Devrimi'nin yıldönümü olan 7 Kasım'da da Kızıl Meydan'da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu.

Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya&#x27;nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, &quot;12 Ekim&#x27;de Moskova&#x27;nın düşeceğini&quot; söylüyor. Ekim Devrimi&#x27;nin yıldönümü olan 7 Kasım&#x27;da da Kızıl Meydan&#x27;da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA

Hitler, 1941 yılının ekiminde Japonya'nın Berlin büyükelçisine gönderdiği mesajda, "12 Ekim'de Moskova'nın düşeceğini" söylüyor. Ekim Devrimi'nin yıldönümü olan 7 Kasım'da da Kızıl Meydan'da Nazi birliklerinin geçit yapacağını ilan ediyordu.

© AA

Moskova, Hitler'in ilan ettiği tarihte düşmedi. Ekim Devrimi'nin yıldönümünde Kızıl Meydan'da geçit yapanlar, Kızıl Ordu askerleriydi. Stalin burada yaptığı konuşmada Kızıl Ordu askerlerine, "Avrupa'nın Alman işgali altındaki halkları size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu göreve layık olun!" diye seslendi.

Moskova, Hitler&#x27;in ilan ettiği tarihte düşmedi. Ekim Devrimi&#x27;nin yıldönümünde Kızıl Meydan&#x27;da geçit yapanlar, Kızıl Ordu askerleriydi. Stalin burada yaptığı konuşmada Kızıl Ordu askerlerine, &quot;Avrupa&#x27;nın Alman işgali altındaki halkları size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu göreve layık olun!&quot; diye seslendi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA

Moskova, Hitler'in ilan ettiği tarihte düşmedi. Ekim Devrimi'nin yıldönümünde Kızıl Meydan'da geçit yapanlar, Kızıl Ordu askerleriydi. Stalin burada yaptığı konuşmada Kızıl Ordu askerlerine, "Avrupa'nın Alman işgali altındaki halkları size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Bu göreve layık olun!" diye seslendi.

© AA

Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova'ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova'ya 25 kilometre kadar yaklaştılar.

Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova&#x27;ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova&#x27;ya 25 kilometre kadar yaklaştılar. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA

Beklemediği bir direnişle karşılaşan Hitler, 15-16 Kasım tarihlerinde bütün birlikleri ile yeniden Moskova'ya doğru saldırıya başladı. Nazi birlikteleri Moskova'ya 25 kilometre kadar yaklaştılar.

© AA

Fakat Sovyet askerleri ve Moskovalı işçiler, Nazilerin saldırısını geri püskürttü. Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taaruza geçerek, üç ay içinde şiddetli kış koşullarında yapılan savaşlarla Almanları Batı'ya sürdüler.

Fakat Sovyet askerleri ve Moskovalı işçiler, Nazilerin saldırısını geri püskürttü. Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taaruza geçerek, üç ay içinde şiddetli kış koşullarında yapılan savaşlarla Almanları Batı&#x27;ya sürdüler. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA

Fakat Sovyet askerleri ve Moskovalı işçiler, Nazilerin saldırısını geri püskürttü. Aralık başında Sovyet birlikleri karşı taaruza geçerek, üç ay içinde şiddetli kış koşullarında yapılan savaşlarla Almanları Batı'ya sürdüler.

© AA

Dönemin Generali Blummentritt'in hazırladığı raporda, Moskova'nın banliyölerine kadar girdiklerini ancak fabrikalardan fırlayan işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle saldırdığını yazdı.

Dönemin Generali Blummentritt&#x27;in hazırladığı raporda, Moskova&#x27;nın banliyölerine kadar girdiklerini ancak fabrikalardan fırlayan işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle saldırdığını yazdı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA

Dönemin Generali Blummentritt'in hazırladığı raporda, Moskova'nın banliyölerine kadar girdiklerini ancak fabrikalardan fırlayan işçilerin ellerinde çekiçler ve diğer aletlerle saldırdığını yazdı.

© AA

Moskova Savunması, Hitler'in aldığı ağır yenilgiyle birlikte II. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından kabul ediliyor.

Moskova Savunması, Hitler&#x27;in aldığı ağır yenilgiyle birlikte II. Dünya Savaşı&#x27;nın dönüm noktalarından kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
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© AA

Moskova Savunması, Hitler'in aldığı ağır yenilgiyle birlikte II. Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından kabul ediliyor.

© AA
Moskova Savunması - Sputnik Türkiye
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© AA
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