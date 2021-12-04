https://tr.sputniknews.com/20211204/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-suriye-aciklamasi-pozisyonumuzu-degistirmek-icin-sebep-yok-1051449312.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Suriye' açıklaması: Pozisyonumuzu değiştirmek için sebep yok

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Suriye' açıklaması: Pozisyonumuzu değiştirmek için sebep yok

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Suriye'ye ilişkin pozisyonlarını değiştirmek için bir sebep olmadığını söyledi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T19:25+0300

2021-12-04T19:25+0300

2021-12-04T19:25+0300

dünya

suriye

idlib

avrupa birliği

yardım

josep borrell

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl Roma'da 7.'si yapılan MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı.Josep Borrell, Suriye konusunda, "Arap Birliği'ndeki bazı arkadaşlar, Suriye'yi geri kabul etme olasılığını değerlendiriyor ama bizim açımızdan bakıldığında pozisyonumuzu değiştirmek için bir sebep yok" dedi.Türkiye üzerinden silahlı militanların kontrolündeki İdlib'e her gün yardım gönderdiklerini anlatan Borrell, "6 milyondan fazla Suriyeli ülkesinin dışında. Birkaç hafta öncesine kadar İdlib gazetelerin manşetlerindeydi, şimdi kaybolmuş vaziyette. Aslında ortadan kaybolmadı. Bir milyon insanın olduğu İdlib gerçeği orada duruyor. Yardım sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-suriyedeki-militanlar-provokasyonlar-icin-kimyasal-madde-stogu-yapti-1051160163.html

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suriye, idlib, avrupa birliği, yardım, josep borrell