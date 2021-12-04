https://tr.sputniknews.com/20211204/abd-irandaki-yeni-yonetim-viyanaya-yapici-teklifler-ile-gelmedi-1051433184.html

ABD: İran'daki yeni yönetim Viyana'ya yapıcı teklifler ile gelmedi

ABD: İran'daki yeni yönetim Viyana'ya yapıcı teklifler ile gelmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan İran ile nükleer görüşmelerine ilişkin, "İran'daki yeni yönetim Viyana'ya yapıcı... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T00:10+0300

2021-12-04T00:10+0300

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müzakere

nükleer anlaşma

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Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran ile yapılan nükleer görüşmelere değinen Psaki, her zaman diplomatik yaklaşım taraftarı olduklarını dile getirdi.Görüşmelerin 7. turunun Viyana'da bugün sona erdiğini ve ABD heyetinin Washington'a döndüğünü belirten Psaki, "Yeni İran yönetimi Viyana'ya yapıcı tekliflerle gelmedi. Görüşmelerin ilk altı turunda en zor sorunlara bile yaratıcı öneriler sunuldu. İran'ın bu haftaki yaklaşımı ne yazık ki kalan sorunların çözümüne yönelik değildi" diye konuştu.İran'ın yeni tura gelmeden önce 'yeni nükleer provokasyonlar turunu' başlattığını iddia eden Psaki, İran tarafı uyum sağladığı müddetçe ABD'nin 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya uymaya devam edeceğini kaydetti.Psaki, Rus-Ukrayna ihtilafında Moskova'ya karşı ellerinde 'birçok seçenek' olduğunu söyledi.Bu konuda ortakları ve müttefikleri ile yakın temasta olduklarını kaydeden Psaki, "Ekonomik yaptırım seçeneklerini de düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Psaki, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin ise "NATO'ya kimin üye olacağının kararını Rusya değil, NATO verir. Ayrıca provokatif davranan da ABD ve Ukrayna değil, Rusya'dır" dedi.

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rusya, ukrayna, iran, beyaz saray, jen psaki, müzakere, nükleer anlaşma