https://tr.sputniknews.com/20211204/abdde-demiryolu-ve-havalimani-isletmelerine-yeni-siber-guvenlik-kurallari-getirildi-1051437289.html

ABD'de demiryolu ve havalimanı işletmelerine yeni siber güvenlik kuralları getirildi

ABD'de demiryolu ve havalimanı işletmelerine yeni siber güvenlik kuralları getirildi

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), ülkedeki demiryolu ve havalimanı işletmelerinin siber güvenlik altyapılarını güçlendirmeyi amaçlayan yeni direktifler ve... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T05:38+0300

2021-12-04T05:38+0300

2021-12-04T05:38+0300

dünya

abd

siber güvenlik

kısıtlama

havalimanı

demiryolu

alejandro mayorkas

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ABD hükümeti, kamuoyuyla paylaşılan yeni güvenlik uygulamalarının, ülkenin kritik altyapısını siber casusluk ve yıkıcı fidye yazılımı saldırılarındaki artıştan korumaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu belirtti.İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "Bu yeni siber güvenlik gereksinimleri ve önerileri, seyahat eden halkın güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak" dedi.Yeni TSA direktifleri, çoğu yolcu ve yük treni işletmecisinin bir siber güvenlik yetkilisi belirlemesini, olayları 24 saat içinde Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'na rapor etmesini ve kötü niyetli siber etkinlik durumunda bir acil durum planı geliştirmesini gerektirecek.Yıl sonunda yürürlüğe girecek yeni TSA uygulaması, havalimanı işletmecileri için de benzer değişiklikleri yapmayı zorunlu kılacak.Yeni uygulamaların, birkaç eyalette gaz arzını kesintiye uğratan Colonial Pipeline petrol firmasına yapılan fidye yazılımı saldırısının ardından, boru hattı işletmecileri için mayıs ayında yayınlanan düzenlemelere benzediği kaydedildi.Adalet Bakanlığı, kısa süre önce, bilgisayar sistemlerine yapılan izinsiz girişleri bildirmemeleri veya siber güvenlik uygulamalarını yanlış tanıtmaları halinde, ABD'den hibe alan devlet müteahhitlerine ve diğer şirketlere dava açacağını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211122/natonun-siber-guvenlik-tehditleri-aciklandi-1051036935.html

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abd, siber güvenlik, kısıtlama, havalimanı, demiryolu, alejandro mayorkas