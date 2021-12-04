Ağrı Belediye Başkanı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını söyledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Lütfen aşıdan korkmayın,kaçmayın. Mutlaka aşınızı yapın" ifadelerini kullandı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 4. doz aşısını olduğunu açıkladı.
Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Saat 23:47 sağlık ekiplerimiz yorulmak nedir bilmezler... Gecenin bu saatinde Biz 6 kişiyi bularak 4.doz aşılarımızı yaptılar... Lütfen aşıdan korkmayın,kaçmayın. Mutlaka aşınızı yapın. Allah sağlık çalışanlarımıza yardımcı olsun Emeklerini ödeyemeyiz."
Saat 23:47 sağlık ekiplerimiz yorulmak nedir bilmezler..Gecenin bu saatinde Biz 6 kişiyi bularak 4.doz aşılarımızı yaptılar..Lütfen aşıdan korkmayın,kaçmayın. Mutlaka aşınızı yapın. Allah sağlık çalışanlarımıza yardımcı olsun Emeklerini ödeyemeyiz..🤲🤲 pic.twitter.com/P17waP0BG4