https://tr.sputniknews.com/20211204/agri-belediye-baskani-sayan-4-doz-asisini-yaptirdigini-soyledi-1051433048.html

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını söyledi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını söyledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4. doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Lütfen aşıdan korkmayın,kaçmayın. Mutlaka aşınızı yapın" ifadelerini kullandı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T00:08+0300

2021-12-04T00:08+0300

2021-12-04T00:20+0300

koronavirüs

ağrı

ağrı belediyesi

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051433021_0:545:2001:1670_1920x0_80_0_0_dee77c261790e9b8fa37562a1e241674.jpg

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 4. doz aşısını olduğunu açıkladı.Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

ağrı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ağrı, ağrı belediyesi, koronavirüs, koronavirüs aşısı