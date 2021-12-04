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AK Partili İşler: Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır
AK Partili İşler: Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Türkiye’yi yıllardır içine düşürmüş oldukları faiz sarmalından kurtarmamız lazım. IMF'yi biliyorsunuz, Türkiye'yi... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T23:11+0300
2021-12-04T23:11+0300
politika
ak parti
türkiye
emrullah işler
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Çanakkale’de, AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na katılan eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler burada bir konuşma yaptı.Türkiye’nin parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden eski İşler, “Türkiye uyuyan bir devdi. AK Parti ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu devi uyandırdık, hareket geçirdik ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’den söz edilmekte. Türkiye dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmekte. Hem diplomasi alanında hem de aynı zamanda gönül coğrafyamızda çeşitli alanlarda faaliyetimiz sürdürmekteyiz. 2023 hedefleri artık kilit öneme haiz oldu. Dolayısıyla, 2023 seçimlerine giderken biz durmak yok yola devam sloganı çerçevesinde 2023 seçimlerinde ipi göğüslemek istiyoruz” dedi.21. yüzyılın Türkiye’nin asrı olacağını belirten İşler, “Türkiye'nin liderliğinde hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının asrı olacak. Bu yolda Türkiye büyük başarılara imza attı. Artık terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütlerine harcadığımız mesaiyi artık bitiriyoruz. Bundan sonra ekonomiye yöneleceğiz” dedi.Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapıldığını iddia eden İşler, şöyle devam etti:
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ak parti, türkiye, emrullah işler

AK Partili İşler: Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır

23:11 04.12.2021
© AA / ArşivEmrullah İşler
Emrullah İşler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA / Arşiv
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AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Türkiye’yi yıllardır içine düşürmüş oldukları faiz sarmalından kurtarmamız lazım. IMF'yi biliyorsunuz, Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır. Şimdi faizle de mücadelemizi güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattık” dedi.
Çanakkale’de, AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Teşkilat Akademisi Eğitim Programı’na katılan eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler burada bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden eski İşler, “Türkiye uyuyan bir devdi. AK Parti ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu devi uyandırdık, hareket geçirdik ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’den söz edilmekte. Türkiye dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmekte. Hem diplomasi alanında hem de aynı zamanda gönül coğrafyamızda çeşitli alanlarda faaliyetimiz sürdürmekteyiz. 2023 hedefleri artık kilit öneme haiz oldu. Dolayısıyla, 2023 seçimlerine giderken biz durmak yok yola devam sloganı çerçevesinde 2023 seçimlerinde ipi göğüslemek istiyoruz” dedi.
21. yüzyılın Türkiye’nin asrı olacağını belirten İşler, “Türkiye'nin liderliğinde hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının asrı olacak. Bu yolda Türkiye büyük başarılara imza attı. Artık terör örgütlerinin belini kırdık. Terör örgütlerine harcadığımız mesaiyi artık bitiriyoruz. Bundan sonra ekonomiye yöneleceğiz” dedi.
Türkiye’ye ekonomik saldırılar yapıldığını iddia eden İşler, şöyle devam etti:
"Türkiye’yi yıllardır içine düşürmüş oldukları faiz sarmalından kurtarmamız lazım. IMF'yi biliyorsunuz, Türkiye'yi IMF boyunduruğundan kurtaran AK Parti iktidarıdır. Şimdi faizle de mücadelemizi güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattık. İnşallah önümüzdeki aylarda bu mücadelenin semeresini de almayı ümit ediyoruz. 2023 seçimlerine girerken daha iyi şartlarda daha ekonomik şartların iyileştiği bir ortamda, inşallah 2023 seçimlerini de barış ve huzur içerisinde gerçekleştireceğiz. Başkaları ne derse, ne tür yalanlar üretirse, üretsinler. Biz doğru olanı yapmaya çalışacağız, hakikati anlatacağız ve milletimizle birlikte kol kola yürüyerek inşallah 2023 hedeflerine 2053 hedeflerine hep birlikte koşacağız. Türkiye’nin önü açıktır, önündeki yol artık otobana dönmüştür. Türkiye'yi Allah‘ın izniyle kimse durduramayacak. Tek ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek ve aşkımızı, heyecanımızı, kaybetmemek. Az önce de Çanakkaleli kardeşlerimde o heyecanı, o aşkı gördüm. Türkiye’nin dört bir yanına gittiğimizde, bu aşkı, heyecanı görüyoruz. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederek, 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacağız. Bir kez daha nasip olursa, 2023 Haziran'ında AK Parti olarak bir destan daha yazacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah görevine devam edecek. Bunun emarelerini görmenin mutluluğu içerisindeyim."
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