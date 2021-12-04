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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den koalisyon protokolüne yeşil ışık
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den koalisyon protokolüne yeşil ışık
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümeti kurmak için Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T17:16+0300
2021-12-04T17:16+0300
dünya
almanya
yeşiller
fdp
protokol
koalisyon
hükümet
olaf scholz
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Başkent Berlin'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde ve çevrim içi düzenlenen SPD Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 24 Kasım'da Yeşiller ve FPD ile üzerinde anlaşma sağlandığı açıklanan koalisyon protokolü görüşüldü.Genel Kurul'da yapılan oylamada delegelerin yüzde 98.8'i koalisyon protokolüne onay verdi.Böylelikle SPD, partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı 'trafik lambası koalisyonu' olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonu kurulmasına yeşil ışık yaktı.Müstakbel başbakan Olaf Scholz koalisyon sözleşmesini savunduSPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz, burada yaptığı konuşmada, 'trafik lambası koalisyonunun' birlikte dostça çalışarak 4 yıl sonra yeniden seçilmek istediğini söyledi.Scholz, koalisyon protokolünde çalışanlar için asgari saat ücretin 12 euro'ya çıkarılması gibi SPD'nin birçok vaadinin yer aldığına işaret etti.Hükümetlerin var olan sorunları çözmesi gerektiğini ifade eden Scholz, "Ancak hükümetler yeni şeyleri başlatmak için de var" dedi.Scholz, kurulacak hükümeti 'ilerici' olarak nitelendirerek "3 partiden oluşan bu hükümet ile Almanya için daha fazla ilerleme sağlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri de savunan Scholz, "Yeterince kişi aşı olmadığı için bunları (tedbirleri) tekrar getirmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.Scholz, insanların sağlığını korumanın ve salgınla mücadele etmenin yeni hükümetin de en önemli görevi olacağını kaydetti.FDP koalisyon protokolünü yarın oylayacakFDP de yarın düzenleyeceği genel kurulda koalisyon protokolünü oylayacak.Yeşiller ise koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunuyor. Oylamanın sonucunun 6 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.Partilerin koalisyon protokolünü onaylamasının ardından 'trafik lambası koalisyonunun' kurulmasının yolu açılacak.Koalisyon protokolüne 7 Aralık'ta imza atılması, Olaf Scholz'un da 8 Aralık'ta Federal Meclis'te başbakan seçilmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/almanlar-saskin-merkel-siyaset-sahnesine-dogu-alman-punk-marsiyla-veda-edecek-1051290342.html
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almanya, yeşiller, fdp, protokol, koalisyon, hükümet, olaf scholz

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'den koalisyon protokolüne yeşil ışık

17:16 04.12.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümeti kurmak için Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı.
Başkent Berlin'de Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde ve çevrim içi düzenlenen SPD Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 24 Kasım'da Yeşiller ve FPD ile üzerinde anlaşma sağlandığı açıklanan koalisyon protokolü görüşüldü.
Genel Kurul'da yapılan oylamada delegelerin yüzde 98.8'i koalisyon protokolüne onay verdi.
Böylelikle SPD, partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı 'trafik lambası koalisyonu' olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonu kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Müstakbel başbakan Olaf Scholz koalisyon sözleşmesini savundu

SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenecek Olaf Scholz, burada yaptığı konuşmada, 'trafik lambası koalisyonunun' birlikte dostça çalışarak 4 yıl sonra yeniden seçilmek istediğini söyledi.
Scholz, koalisyon protokolünde çalışanlar için asgari saat ücretin 12 euro'ya çıkarılması gibi SPD'nin birçok vaadinin yer aldığına işaret etti.
Hükümetlerin var olan sorunları çözmesi gerektiğini ifade eden Scholz, "Ancak hükümetler yeni şeyleri başlatmak için de var" dedi.
Scholz, kurulacak hükümeti 'ilerici' olarak nitelendirerek "3 partiden oluşan bu hükümet ile Almanya için daha fazla ilerleme sağlamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri de savunan Scholz, "Yeterince kişi aşı olmadığı için bunları (tedbirleri) tekrar getirmek zorundaydık" ifadelerini kullandı.
Scholz, insanların sağlığını korumanın ve salgınla mücadele etmenin yeni hükümetin de en önemli görevi olacağını kaydetti.

FDP koalisyon protokolünü yarın oylayacak

FDP de yarın düzenleyeceği genel kurulda koalisyon protokolünü oylayacak.
Yeşiller ise koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunuyor. Oylamanın sonucunun 6 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.
Partilerin koalisyon protokolünü onaylamasının ardından 'trafik lambası koalisyonunun' kurulmasının yolu açılacak.
Koalisyon protokolüne 7 Aralık'ta imza atılması, Olaf Scholz'un da 8 Aralık'ta Federal Meclis'te başbakan seçilmesi planlanıyor.
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