https://tr.sputniknews.com/20211204/asidan-kacmak-icin-silikon-kol-kullandi-1051440940.html

Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı

Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı

İtalya’da aşı olmak isteyemeyen adamın koronavirüs aşı sertifikası alabilmek için silikon kol takıp aşı olmaya gittiği ortaya çıktı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T12:07+0300

2021-12-04T12:07+0300

2021-12-04T12:07+0300

koronavirüs

italya

silikon

aşı karşıtlığı

aşı sertifikası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440915_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6f234495ba65a26cb4b03438f41c5a4.jpg

İtalya’nın kuzeybatısındaki Piyemonte yönetim bölgesine bağlı Biella’da 50’li yaşlarda bir kişi, koronavirüs aşısından kaçmak için ilginç bir yol denedi. Silikon kol kullanarak hastaneye aşı olmaya giden adam, sırası geldiğinde kolunu sıvadı. Ancak aşıyı yapacak olan hemşireyi kandıramadı. Adamın kolunu sıvadığında teninin 'soğuk ve lastik' gibi olduğunu ifade eden hemşire, ayrıca ten rengiyle kolunun da uyumsuz olduğunu fark ettiğini söyledi. Hemşireyi aşı yapması konusunda ikna etmeye çalışan adam hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Adamın diş hekimliği yaptığı ve Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Piedmont Bölge Başkanı Albert Cirio ise söz konusu durumu, 'bu kadar vahim olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka' şeklinde nitelendirerek, “Salgın esnasında tüm toplumumuzun gösterdiği fedakarlık, insan hayatı, sosyal ve ekonomik maliyet açısından bu kabul edilemez” dedi. Ülkede Ağustos’tan beri tren istasyonlarına, sinema salonlarına, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmek için aşı, negatif test veya virüsü atlatmış olma kanıtını içeren 'yeşil geçiş sertifikası' kullanılıyor. Ülkede pazartesiden itibaren söz konusu yerlere girişler sadece aşılanmış veya yakında zamanda korona virüs geçirmiş kişilere verilen “süper yeşil geçiş sertifikası” ile mümkün olacak. Ülkedeki nüfusun yüzde 73’ü korona virüse karşı tam aşılandı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/asi-karsiti-vaiz-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1051385403.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, silikon, aşı karşıtlığı, aşı sertifikası