Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211204/asidan-kacmak-icin-silikon-kol-kullandi-1051440940.html
Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı
Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı
İtalya’da aşı olmak isteyemeyen adamın koronavirüs aşı sertifikası alabilmek için silikon kol takıp aşı olmaya gittiği ortaya çıktı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T12:07+0300
2021-12-04T12:07+0300
koronavirüs
italya
silikon
aşı karşıtlığı
aşı sertifikası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440915_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6f234495ba65a26cb4b03438f41c5a4.jpg
İtalya’nın kuzeybatısındaki Piyemonte yönetim bölgesine bağlı Biella’da 50’li yaşlarda bir kişi, koronavirüs aşısından kaçmak için ilginç bir yol denedi. Silikon kol kullanarak hastaneye aşı olmaya giden adam, sırası geldiğinde kolunu sıvadı. Ancak aşıyı yapacak olan hemşireyi kandıramadı. Adamın kolunu sıvadığında teninin 'soğuk ve lastik' gibi olduğunu ifade eden hemşire, ayrıca ten rengiyle kolunun da uyumsuz olduğunu fark ettiğini söyledi. Hemşireyi aşı yapması konusunda ikna etmeye çalışan adam hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Adamın diş hekimliği yaptığı ve Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Piedmont Bölge Başkanı Albert Cirio ise söz konusu durumu, 'bu kadar vahim olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka' şeklinde nitelendirerek, “Salgın esnasında tüm toplumumuzun gösterdiği fedakarlık, insan hayatı, sosyal ve ekonomik maliyet açısından bu kabul edilemez” dedi. Ülkede Ağustos’tan beri tren istasyonlarına, sinema salonlarına, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmek için aşı, negatif test veya virüsü atlatmış olma kanıtını içeren 'yeşil geçiş sertifikası' kullanılıyor. Ülkede pazartesiden itibaren söz konusu yerlere girişler sadece aşılanmış veya yakında zamanda korona virüs geçirmiş kişilere verilen “süper yeşil geçiş sertifikası” ile mümkün olacak. Ülkedeki nüfusun yüzde 73’ü korona virüse karşı tam aşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/asi-karsiti-vaiz-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1051385403.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051440915_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16f2f5997b9f9b4d0a6c8c136c70cbf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, silikon, aşı karşıtlığı, aşı sertifikası

Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı

12:07 04.12.2021
© AFP 2021 / PIERO CRUCIATTIİtalya'da aşı karşıtlığı
İtalya'da aşı karşıtlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / PIERO CRUCIATTI
Abone ol
İtalya’da aşı olmak isteyemeyen adamın koronavirüs aşı sertifikası alabilmek için silikon kol takıp aşı olmaya gittiği ortaya çıktı.
İtalya’nın kuzeybatısındaki Piyemonte yönetim bölgesine bağlı Biella’da 50’li yaşlarda bir kişi, koronavirüs aşısından kaçmak için ilginç bir yol denedi. Silikon kol kullanarak hastaneye aşı olmaya giden adam, sırası geldiğinde kolunu sıvadı.

Ancak aşıyı yapacak olan hemşireyi kandıramadı. Adamın kolunu sıvadığında teninin 'soğuk ve lastik' gibi olduğunu ifade eden hemşire, ayrıca ten rengiyle kolunun da uyumsuz olduğunu fark ettiğini söyledi.

Hemşireyi aşı yapması konusunda ikna etmeye çalışan adam hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Adamın diş hekimliği yaptığı ve Covid belgesi kuralları gereği işten uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Piedmont Bölge Başkanı Albert Cirio ise söz konusu durumu, 'bu kadar vahim olmasaydı gülünçlük sınırında olacak bir vaka' şeklinde nitelendirerek, “Salgın esnasında tüm toplumumuzun gösterdiği fedakarlık, insan hayatı, sosyal ve ekonomik maliyet açısından bu kabul edilemez” dedi.


Ülkede Ağustos’tan beri tren istasyonlarına, sinema salonlarına, restoranlara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmek için aşı, negatif test veya virüsü atlatmış olma kanıtını içeren 'yeşil geçiş sertifikası' kullanılıyor. Ülkede pazartesiden itibaren söz konusu yerlere girişler sadece aşılanmış veya yakında zamanda korona virüs geçirmiş kişilere verilen “süper yeşil geçiş sertifikası” ile mümkün olacak.


Ülkedeki nüfusun yüzde 73’ü korona virüse karşı tam aşılandı.
Marcus Lamb - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
KORONAVİRÜS
Aşı karşıtı vaiz koronavirüsten hayatını kaybetti
2 Aralık, 18:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:34Balkanlar'dan Edirne'ye sadece alışveriş için gelen turist: 500 euroyu harca harca bitiremiyoruz
12:32CHP'nin Mersin mitingi | Özgür Özel: Gerçek hakem millettir
12:11Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı: Türkiye'den 3 şehir ilk 10'da
12:07Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandı
12:05CHP'nin Mersin mitingi öncesi Kılıçdaroğlu’ndan paylaşım: 'Yürek sızlatıyor ama ne yapalım'
11:54Iğdır'da ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı
11:48Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü
11:34Prof. Dr. Kara: Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
11:29Japonya'nın 'en kariyerli başpehlivanı' Hakuho, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
11:26Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı
11:18Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TÜİK Başkanı ile 2 hafta önceki görüşmesini anlattı
11:11'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı
11:05Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti, teşekkür yerine terslendi
10:59Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Alkutay'ın annesine taziye telefonu
10:53Çevreyi kirleten işletmeye 12 milyon lira ceza
10:48Prof. Dr. Taşova: Virüs mutasyon geçiriyor ve 3.doz aşı gerekli
10:43Taksilerde kamera zorunluluğu 2023'e ertelendi
10:38İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye markası' paylaşımı: 'Kıymetli bir adım daha atıldı'
10:33Parmak izinden ayak boyu belirlenecek
10:27Kanada'da 50 yaş ve üstüne 3. doz Kovid-19 aşısı yapılacak