https://tr.sputniknews.com/20211204/azerbaycan-sinirda-gozaltina-aldigi-10-ermeni-askeri-erivana-teslim-etti-1051448352.html
Azerbaycan, sınırda gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri Erivan'a teslim etti
Azerbaycan, sınırda gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri Erivan'a teslim etti
Azerbaycan, kasım ayında sınır bölgesinde meydana gelen çatışma sırasında gözaltına alınan 10 Ermenistan ordusu askerinin, mayın tarlaları haritası... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:53+0300
2021-12-04T18:53+0300
2021-12-04T18:53+0300
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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti, hümanizm ilkelerinden hareket ederek 4 Aralık Cumartesi günü 10 Ermeni askerini Ermenistan’a teslim etti" ifadelerine yer verildi.Teslim edilen askerlerin, 16 Kasım 2021 tarihinde, Kelbecer ilçesinde Ermenistan ordusunun sınır bölgede gerçekleştirdiği provokasyon önlenirken gözaltına alındığı kaydedilirken daha önce Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerinden hareketle 26 Kasım 2021’de Ermenistan’a bir sivil ve bir askeri teslim ettiği anımsatıldı.Açıklamada, "Aynı zamanda, yapılan görüşmeler sonucu, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgalden kurtardığı bölgelerdeki mayın tarlalarının haritalarını teslim etti" denildi.Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ayrıca konuya ilişkin aracılığından dolayı Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.
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rusya, ermenistan, azerbaycan, asker, mayın, gözaltı, teslim, kelbecer
Azerbaycan, sınırda gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri Erivan'a teslim etti
Azerbaycan, kasım ayında sınır bölgesinde meydana gelen çatışma sırasında gözaltına alınan 10 Ermenistan ordusu askerinin, mayın tarlaları haritası karşılığında Erivan'a teslim edildiğini duyurdu.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti, hümanizm ilkelerinden hareket ederek 4 Aralık Cumartesi günü 10 Ermeni askerini Ermenistan’a teslim etti" ifadelerine yer verildi.
Teslim edilen askerlerin, 16 Kasım 2021 tarihinde, Kelbecer ilçesinde Ermenistan ordusunun sınır bölgede gerçekleştirdiği provokasyon önlenirken gözaltına alındığı kaydedilirken daha önce Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerinden hareketle 26 Kasım 2021’de Ermenistan’a bir sivil ve bir askeri teslim ettiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Aynı zamanda, yapılan görüşmeler sonucu, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgalden kurtardığı bölgelerdeki mayın tarlalarının haritalarını teslim etti" denildi.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ayrıca konuya ilişkin aracılığından dolayı Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.