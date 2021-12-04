https://tr.sputniknews.com/20211204/azerbaycan-sinirda-gozaltina-aldigi-10-ermeni-askeri-erivana-teslim-etti-1051448352.html

Azerbaycan, sınırda gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri Erivan'a teslim etti

Azerbaycan, sınırda gözaltına aldığı 10 Ermeni askeri Erivan'a teslim etti

Azerbaycan, kasım ayında sınır bölgesinde meydana gelen çatışma sırasında gözaltına alınan 10 Ermenistan ordusu askerinin, mayın tarlaları haritası... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T18:53+0300

2021-12-04T18:53+0300

2021-12-04T18:53+0300

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rusya

ermenistan

azerbaycan

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gözaltı

teslim

kelbecer

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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti, hümanizm ilkelerinden hareket ederek 4 Aralık Cumartesi günü 10 Ermeni askerini Ermenistan’a teslim etti" ifadelerine yer verildi.Teslim edilen askerlerin, 16 Kasım 2021 tarihinde, Kelbecer ilçesinde Ermenistan ordusunun sınır bölgede gerçekleştirdiği provokasyon önlenirken gözaltına alındığı kaydedilirken daha önce Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerinden hareketle 26 Kasım 2021’de Ermenistan’a bir sivil ve bir askeri teslim ettiği anımsatıldı.Açıklamada, "Aynı zamanda, yapılan görüşmeler sonucu, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin işgalden kurtardığı bölgelerdeki mayın tarlalarının haritalarını teslim etti" denildi.Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, ayrıca konuya ilişkin aracılığından dolayı Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.

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rusya, ermenistan, azerbaycan, asker, mayın, gözaltı, teslim, kelbecer