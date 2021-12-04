https://tr.sputniknews.com/20211204/bakan-donmez-madencilik-sektorunde-attigimiz-adimlarin-kalici-fayda-sagladigini-gormekten-mutluyuz-1051438105.html

Bakan Dönmez: Madencilik sektöründe attığımız adımların kalıcı fayda sağladığını görmekten mutluyuz

Bakan Dönmez: Madencilik sektöründe attığımız adımların kalıcı fayda sağladığını görmekten mutluyuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilik sektöründe atılan adımların ülke ekonomisine kalıcı faydalar sağladığını belirterek, "Anadolu... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T09:49+0300

2021-12-04T09:49+0300

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Bakan Dönmez, Dünya Madenciler Günü için yaptığı yazılı açıklamada, madencilik sektöründe temel amacın Türkiye'deki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olduğunu belirtti.Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:"Madencilik faaliyetlerinin salgın döneminde kesintiye uğramadan büyük özverinizle çalışmalarınıza devam ettiğinizin ve aldığınız büyük sorumlulukların farkındayız. Geriye dönüp baktığımızda, madencilik sektörü ile ilgili attığımız tüm bu adımların ülke ekonomimizde kalıcı faydalar sağladığını görmekten son derece mutluyuz. Anadolu coğrafyasının saklı cevherlerini emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkaran siz madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Maden ocaklarında şehit düşen madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20211125/bakan-donmez-2022nin-ilk-ceyreginde-fatih-sondaj-gemimizle-bir-arama-kuyusu-daha-kazacagiz-1051134739.html

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soma, maden, akp, açıklama, madenci, mesaj, fatih dönmez, gün