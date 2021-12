https://tr.sputniknews.com/20211204/bakan-kasapoglu-yuzme-bilmeyen-kalmasin-kampanyasiyla-3-milyona-yakin-insanimiza-yuzme-ogrettik-1051445870.html

Bakan Kasapoğlu: 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasıyla 3 milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Soçi-Giresun Açık Su Yüzme Maratonu Belgeseli Gala Programı'na katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, "'Yüzme... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kasapoğlu, 320 kilometrelik maratonun sağlık çalışanları ve dostluk için Soçi'den Giresun'a düzenlendiğini belirtti.Maratonun belgeselinin tanıtımında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Spor dostluğu, kardeşliği, barışı ve sağlığı amaçlayan bir olgu. Biz de bakanlık olarak sporun her bir branşını, tüm bu amaçları gerçekleştirme noktasında değerli görüyoruz" dedi.Kasapoğlu, spora erişimi kolaylaştırma ve sporda performansı geliştirme noktasında pek çok çalışmalarının bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Ülkemizin her alanda olduğu gibi yüzmede olan iddiasını perçinleme adına önemli bir heyecanı da yaşıyoruz. Yüzme en temel branşlarımızdan biri. Bakanlık olarak bu çerçevede koymuş olduğumuz hedefler, pandemiye rağmen son iki yılda da önemli aşama kaydetti. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasıyla 3 milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik. Olimpik, yarı olimpik ve portatif havuzlarımızla Türkiye'nin her bir tarafında yüzmeye erişimi sağlamak adına çalışmalarımız tüm hızlıyla devama edecek. Kadın-erkek, genç-yaşlı isteyen herkese yüzme öğretme iddiamızı yinelemek istiyorum."''Su kaynakları noktasında önemli coğrafyada yaşıyoruz" diyen Kasapoğlu, "Hem bunları değerlendirme hem de birbirinden kıymetli gençlerimizin yeteneklerini açığa çıkarma noktasındaki çalışmalarımız sürecek. Bu anlamlı organizasyon, bizler için yüzme açısından nelerin başarılabileceğini de gösteriyor" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, 12 yüzücünün katılımıyla 6 gün süren maratonun düzenlenmesinde katkıları bulunan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından TRT Spor tarafından çekilen belgeselin gösterimi yapıldı.Gala programına Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Giresun Valisi Enver Ünlü, Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Özer ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da katıldı.

