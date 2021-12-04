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Bakan Kurum: Erdoğan'ı 2023'te yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız
Bakan Kurum: Erdoğan'ı 2023'te yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Erdoğan'ın liderliğinde yapılan her hizmetin millet için hayata geçirildiğini' söyleyerek... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T16:46+0300
2021-12-04T16:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
2023
cumhurbaşkanı
akp
açıklama
murat kurum
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Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Seydişehir ilçesinde Seydi Şifa Termal Tesisi ve Kuğulu Park Çevre Güzelleştirme Projesi'nin açılış törenine katıldı. Açılışı yapılan hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kurum, Seydi Şifa Termal Tesisi'nin 12 bin 550 metrekarelik alanda, İller Bankası desteğiyle inşa edildiğini anımsattı.Kurum, 12 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste; hamam, sauna, spor salonu, yüzme ve termal havuzların yer aldığını belirterek, "Antalya ve Isparta kara yolu üzerinde birçok vatandaşımızın uğrak yeri olan Seydi Şifa Termal Tesisi ilçemizde ekonomiyi ve istihdamı canlandıracak, ilçeyi cazibe merkezi yapacak. İçerisinde 200 araçlık açık otoparkımızın da bulunduğu ve ayda 30 bin vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz hakikaten Seydişehir'imizin yeni bir markası olacak" diye konuştu.Kurum, ilçede bulunan Kuğulu Park'ta çevre güzelleştirme çalışmalarının tamamlandığını ve Seydişehir'de birçok projenin hayata geçirildiğini vurguladı.'2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak'AKP'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını öne süren Kurum, şöyle konuştu:"Siyaseti milletimize ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız her hizmeti, milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla, iftiralarla, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyor. Ama bizi asla bu tartışmaların içerisinde bulamazlar."'Bizi arayanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulur'"Bizi arayan Şırnak'ın, Edirne'nin yollarında bulur" diyen Kurum, şöyle devam etti:"Bizi arayan Konya'nın, Trabzon'un, Sakarya'nın, Hatay'ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'da yangın bölgelerinde Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Seydişehir'in mahallerinde bulur. Bizi arayanlar, baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak milletimizin yeni yuvalarının inşa edildiği şantiyelerde bulurlar. Bakın daha bir ay önce Konya Ardıçlı'da 1057, bir hafta önce de İzmir'de tamamladığımız 596 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bizi arayanlar 'Başaramayacaksınız. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz' diye haykıran liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulur."'Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız'Kurum, Konya'nın AKP'nin kalesi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:"Konya'mız davaya sadakatin, vefanın beldesidir. Konya, liderine her zaman vefa göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Hamdolsun Seydişehirli kardeşlerimiz de 14 Ağustos 2001'de çıktığımız bu kutlu davamızda her zaman bizlerin yanında oldu. 2023'e yaklaştığımız bu dönemde Cumhur İttifakı olarak gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı bırakmayacağız. 20 yılda bu ülkeyi baştan aşağı değiştiren, geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız."
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, 2023, cumhurbaşkanı, akp, açıklama, murat kurum

Bakan Kurum: Erdoğan'ı 2023'te yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız

16:46 04.12.2021
© AAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Erdoğan'ın liderliğinde yapılan her hizmetin millet için hayata geçirildiğini' söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.
Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Seydişehir ilçesinde Seydi Şifa Termal Tesisi ve Kuğulu Park Çevre Güzelleştirme Projesi'nin açılış törenine katıldı.
Açılışı yapılan hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kurum, Seydi Şifa Termal Tesisi'nin 12 bin 550 metrekarelik alanda, İller Bankası desteğiyle inşa edildiğini anımsattı.
Kurum, 12 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste; hamam, sauna, spor salonu, yüzme ve termal havuzların yer aldığını belirterek, "Antalya ve Isparta kara yolu üzerinde birçok vatandaşımızın uğrak yeri olan Seydi Şifa Termal Tesisi ilçemizde ekonomiyi ve istihdamı canlandıracak, ilçeyi cazibe merkezi yapacak. İçerisinde 200 araçlık açık otoparkımızın da bulunduğu ve ayda 30 bin vatandaşımıza hizmet verecek tesisimiz hakikaten Seydişehir'imizin yeni bir markası olacak" diye konuştu.
Kurum, ilçede bulunan Kuğulu Park'ta çevre güzelleştirme çalışmalarının tamamlandığını ve Seydişehir'de birçok projenin hayata geçirildiğini vurguladı.

'2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak'

AKP'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını öne süren Kurum, şöyle konuştu:
"Siyaseti milletimize ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız her hizmeti, milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla, yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla, iftiralarla, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyor. Ama bizi asla bu tartışmaların içerisinde bulamazlar."

'Bizi arayanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulur'

"Bizi arayan Şırnak'ın, Edirne'nin yollarında bulur" diyen Kurum, şöyle devam etti:
"Bizi arayan Konya'nın, Trabzon'un, Sakarya'nın, Hatay'ın yollarında bulur. Bizi arayan İzmir'de, Bayraklı'da bulur. Bizi arayan Antalya'da, Muğla'da yangın bölgelerinde Karadeniz'de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayanlar tıpkı bugün olduğu gibi Seydişehir'in mahallerinde bulur. Bizi arayanlar, baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak milletimizin yeni yuvalarının inşa edildiği şantiyelerde bulurlar. Bakın daha bir ay önce Konya Ardıçlı'da 1057, bir hafta önce de İzmir'de tamamladığımız 596 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bizi arayanlar 'Başaramayacaksınız. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz' diye haykıran liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulur."

'Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız'

Kurum, Konya'nın AKP'nin kalesi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:
"Konya'mız davaya sadakatin, vefanın beldesidir. Konya, liderine her zaman vefa göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Hamdolsun Seydişehirli kardeşlerimiz de 14 Ağustos 2001'de çıktığımız bu kutlu davamızda her zaman bizlerin yanında oldu. 2023'e yaklaştığımız bu dönemde Cumhur İttifakı olarak gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı bırakmayacağız. 20 yılda bu ülkeyi baştan aşağı değiştiren, geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız."
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