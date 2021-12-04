https://tr.sputniknews.com/20211204/belarus-ukrayna-askeri-helikopteri-hava-sahamizi-ihlal-etti-1051449171.html
Belarus: Ukrayna askeri helikopteri, hava sahamızı ihlal etti
Belarus: Ukrayna askeri helikopteri, hava sahamızı ihlal etti
Belarus Devlet Sınırı Komitesi, Ukrayna’ya ait Mi-8 tipi askeri helikopterin tatbikat sırasında Belarus hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T19:16+0300
2021-12-04T19:16+0300
2021-12-04T19:16+0300
dünya
belarus
ukrayna
ihlal
hava sahası
mi-28
askeri helikopter
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Belarus Devlet Sınırı Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün, 4 Aralık saat 12 sularında, Belarus-Ukrayna sınırında, Mozır sınır muhafız birliğinin kontrolündeki Novaya Rudnya sınır kapısı yakınlarında, Ukrayna tarafından Belarus Cumhuriyeti’nin hava sahasının ihlali tespit edildi" denildi.Ukrayna'ya ait Mi-8 tipi askeri helikopterin 100 metre irtifada Belarus sınırını geçerek ülke topraklarının 1 kilometre derinliğine girdiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili Ukrayna’ya bilgi verildi" denildi.Açıklamada, ihlalin Ukrayna’nın Belarus sınırında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında meydana geldiği kaydedildi.Öte yandan helikopterin sınır kapısı yakınlarında Belarus hava sahasını ihlal ettiği anın görüntüleri paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/kiev-belarus-topraklarindan-ukraynaya-bir-saldiri-duzenlenmesi-olasiligini-dislamiyoruz-1051387420.html
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belarus, ukrayna, ihlal, hava sahası, mi-28, askeri helikopter
Belarus: Ukrayna askeri helikopteri, hava sahamızı ihlal etti
Belarus Devlet Sınırı Komitesi, Ukrayna’ya ait Mi-8 tipi askeri helikopterin tatbikat sırasında Belarus hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Belarus Devlet Sınırı Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün, 4 Aralık saat 12 sularında, Belarus-Ukrayna sınırında, Mozır sınır muhafız birliğinin kontrolündeki Novaya Rudnya sınır kapısı yakınlarında, Ukrayna tarafından Belarus Cumhuriyeti’nin hava sahasının ihlali tespit edildi" denildi.
Ukrayna'ya ait Mi-8 tipi askeri helikopterin 100 metre irtifada Belarus sınırını geçerek ülke topraklarının 1 kilometre derinliğine girdiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili Ukrayna’ya bilgi verildi" denildi.
Açıklamada, ihlalin Ukrayna’nın Belarus sınırında gerçekleştirdiği tatbikat sırasında meydana geldiği kaydedildi.
Öte yandan helikopterin sınır kapısı yakınlarında Belarus hava sahasını ihlal ettiği anın görüntüleri paylaşıldı.