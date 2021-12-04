https://tr.sputniknews.com/20211204/belarusun-ilk-kozmonotu-bir-kadin-olabilir-1051435340.html

Belarus’un ilk kozmonotu bir kadın olabilir

Belarus’un ilk kozmonotu bir kadın olabilir

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Belarus’tan bir kozmonotun ilk kez 2023-2024 yıllarında uzaya gönderilebileceğini, bu kozmonotun bir... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T02:13+0300

2021-12-04T02:13+0300

2021-12-04T02:13+0300

rusya

belarus

dmitriy rogozin

kozmonot

rusya federal uzay ajansı roscosmos

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Belarus’a uzaya yapılacak ilk yolculuk için kadınların seçilmesini teklif ettiğini söyledi.Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Roscosmos’un uçuşun 2023-2024 yıllarında gerçekleşmesinin beklediğini kaydeden Rogozin, “2022’nin ilk yarısında Kozmonot Eğitim Merkezi ilk adayları kabul edecek” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın yakın gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Belaruslu bir kozmonotu göndermeye hazır olduğunu, detaylar üzerinde anlaşmaları gerektiğini söylemişti.Roscosmos ise yakın zamanda Belarus Bilimler Akademisi ile Belaruslu bir kozmonotun UUİ’ye gönderilmesi hazırlıkları ile ilgili ayrıntıları görüşecekleri açıklamasını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/roscosmos-baskani-rogozin-angara-hafif-tasiyici-roket-2022in-ilk-yarisinda-test-edilecek-1051425569.html

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rusya, belarus, dmitriy rogozin, kozmonot, rusya federal uzay ajansı roscosmos