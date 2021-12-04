Belarus’un ilk kozmonotu bir kadın olabilir

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Belarus’a uzaya yapılacak ilk yolculuk için kadınların seçilmesini teklif ettiğini söyledi.Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Roscosmos’un uçuşun 2023-2024 yıllarında gerçekleşmesinin beklediğini kaydeden Rogozin, “2022’nin ilk yarısında Kozmonot Eğitim Merkezi ilk adayları kabul edecek” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın yakın gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Belaruslu bir kozmonotu göndermeye hazır olduğunu, detaylar üzerinde anlaşmaları gerektiğini söylemişti.Roscosmos ise yakın zamanda Belarus Bilimler Akademisi ile Belaruslu bir kozmonotun UUİ’ye gönderilmesi hazırlıkları ile ilgili ayrıntıları görüşecekleri açıklamasını yapmıştı.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Belarus’tan bir kozmonotun ilk kez 2023-2024 yıllarında uzaya gönderilebileceğini, bu kozmonotun bir kadın olabileceğini ifade etti.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Belarus’a uzaya yapılacak ilk yolculuk için kadınların seçilmesini teklif ettiğini söyledi.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Roscosmos’un uçuşun 2023-2024 yıllarında gerçekleşmesinin beklediğini kaydeden Rogozin, “2022’nin ilk yarısında Kozmonot Eğitim Merkezi ilk adayları kabul edecek” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın yakın gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) Belaruslu bir kozmonotu göndermeye hazır olduğunu, detaylar üzerinde anlaşmaları gerektiğini söylemişti.
Roscosmos ise yakın zamanda Belarus Bilimler Akademisi ile Belaruslu bir kozmonotun UUİ’ye gönderilmesi hazırlıkları ile ilgili ayrıntıları görüşecekleri açıklamasını yapmıştı.