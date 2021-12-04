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Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Kovid-19'a yakalandı
Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Kovid-19'a yakalandı
Belçika'nın Antwerp kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan 2 su aygırının koronavirüs testi pozitif çıktı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T13:18+0300
2021-12-04T13:18+0300
koronavirüs
belçika
hayvanat bahçesi
su aygırı
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Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, 'Imani' ve 'Hermian' adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti. Hayvanlara koronavirüs testi yapılırken, sonuçlar pozitif çıktı. Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmezken, hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı. Kovid-19'a yakalan Hermien ve Imani de karantinaya alındı. Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki koronavirüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda korona virüse rastlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210430/dunyada-bir-ilk-rusya-hayvanlari-kovid-19dan-koruyacak-ilk-asiyi-uretti-1044392663.html
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belçika, hayvanat bahçesi, su aygırı, koronavirüs

Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Kovid-19'a yakalandı

13:18 04.12.2021
© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANTSu aygırı
Su aygırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANT
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Belçika'nın Antwerp kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan 2 su aygırının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, 'Imani' ve 'Hermian' adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti. Hayvanlara koronavirüs testi yapılırken, sonuçlar pozitif çıktı.

Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmezken, hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı. Kovid-19'a yakalan Hermien ve Imani de karantinaya alındı.

Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki koronavirüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda korona virüse rastlanmıştı.
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