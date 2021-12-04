https://tr.sputniknews.com/20211204/belcikada-hayvanat-bahcesindeki-su-aygirlari-kovid-19a-yakalandi--1051442169.html

Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Kovid-19'a yakalandı

Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Kovid-19'a yakalandı

Belçika'nın Antwerp kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan 2 su aygırının koronavirüs testi pozitif çıktı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T13:18+0300

2021-12-04T13:18+0300

2021-12-04T13:18+0300

koronavirüs

belçika

hayvanat bahçesi

su aygırı

koronavirüs

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Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, 'Imani' ve 'Hermian' adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti. Hayvanlara koronavirüs testi yapılırken, sonuçlar pozitif çıktı. Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmezken, hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı. Kovid-19'a yakalan Hermien ve Imani de karantinaya alındı. Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki koronavirüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda korona virüse rastlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210430/dunyada-bir-ilk-rusya-hayvanlari-kovid-19dan-koruyacak-ilk-asiyi-uretti-1044392663.html

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belçika, hayvanat bahçesi, su aygırı, koronavirüs