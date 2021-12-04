Belçika'da hayvanat bahçesindeki su aygırları Kovid-19'a yakalandı

Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, 'Imani' ve 'Hermian' adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti. Hayvanlara koronavirüs testi yapılırken, sonuçlar pozitif çıktı. Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmezken, hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı. Kovid-19'a yakalan Hermien ve Imani de karantinaya alındı. Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki koronavirüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda korona virüse rastlanmıştı.
Belçika'nın Antwerp kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan 2 su aygırının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Belçika'nın Antwerp kentinde bulunan hayvanat bahçesinde görevliler, 'Imani' ve 'Hermian' adlı iki su aygırının burun akıntısı olduğunu fark etti. Hayvanlara koronavirüs testi yapılırken, sonuçlar pozitif çıktı.
Veteriner Francis Vercammen, su aygırlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmezken, hayvanat bahçesi halkın ziyaretine kapatıldı. Kovid-19'a yakalan Hermien ve Imani de karantinaya alındı.
Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki koronavirüs vakaları, salgın sırasında hayvanat bahçesinde görülen ilk vakalar değil. Daha önce de hayvanat bahçesindeki kediler ve maymunlarda korona virüse rastlanmıştı.