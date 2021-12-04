https://tr.sputniknews.com/20211204/beyaz-saray-afrikaya-9-milyon-doz-kovid-19-asisi-gonderecek-1051437181.html

Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

ABD yönetiminin Afrika'ya 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği açıklandı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T05:36+0300

2021-12-04T05:36+0300

2021-12-04T05:36+0300

koronavirüs

afrika

beyaz saray

koronavirüs

koronavirüs aşısı

jeff zients

omicron

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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, düzenlediği günlük basın toplantısında, Omicron varyantının gölgesinde Kovid-19'a ilişkin endişelerin tüm dünyada arttığına işaret etti.ABD'nin Afrika'ya 9 milyon doz aşı göndereceğini kaydeden Zients, "Başkan Joe Biden en başından bu yana Amerikan halkı ve ekonomisini korumak istiyorsak virüsü dünyanın her yerinde yenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun da anlamı dünyanın her yerini aşılamaktır" ifadelerini kullandı.Zients, Biden'ın dün yaptığı konuşmada, gelecek 100 gün içinde yurt dışına 200 milyon dozdan fazla aşı gönderme sözünü anımsattı.

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afrika, beyaz saray, koronavirüs, koronavirüs aşısı, jeff zients, omicron