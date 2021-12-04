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Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
ABD yönetiminin Afrika'ya 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği açıklandı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T05:36+0300
2021-12-04T05:36+0300
koronavirüs
afrika
beyaz saray
koronavirüs
koronavirüs aşısı
jeff zients
omicron
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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, düzenlediği günlük basın toplantısında, Omicron varyantının gölgesinde Kovid-19'a ilişkin endişelerin tüm dünyada arttığına işaret etti.ABD'nin Afrika'ya 9 milyon doz aşı göndereceğini kaydeden Zients, "Başkan Joe Biden en başından bu yana Amerikan halkı ve ekonomisini korumak istiyorsak virüsü dünyanın her yerinde yenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun da anlamı dünyanın her yerini aşılamaktır" ifadelerini kullandı.Zients, Biden'ın dün yaptığı konuşmada, gelecek 100 gün içinde yurt dışına 200 milyon dozdan fazla aşı gönderme sözünü anımsattı.
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afrika, beyaz saray, koronavirüs, koronavirüs aşısı, jeff zients, omicron

Beyaz Saray, Afrika'ya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

05:36 04.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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ABD yönetiminin Afrika'ya 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı göndereceği açıklandı.
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Direktörü Jeff Zients, düzenlediği günlük basın toplantısında, Omicron varyantının gölgesinde Kovid-19'a ilişkin endişelerin tüm dünyada arttığına işaret etti.
ABD'nin Afrika'ya 9 milyon doz aşı göndereceğini kaydeden Zients, "Başkan Joe Biden en başından bu yana Amerikan halkı ve ekonomisini korumak istiyorsak virüsü dünyanın her yerinde yenmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun da anlamı dünyanın her yerini aşılamaktır" ifadelerini kullandı.
Zients, Biden'ın dün yaptığı konuşmada, gelecek 100 gün içinde yurt dışına 200 milyon dozdan fazla aşı gönderme sözünü anımsattı.
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