https://tr.sputniknews.com/20211204/bitcoin-42-bin-dolar-seviyesini-gordu-1051437979.html

Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü

Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü

Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T09:37+0300

2021-12-04T09:37+0300

2021-12-04T09:40+0300

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bitcoin madenciliği

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Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.Öte yandan, piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether, 3 bin 500 doların altını test etti.

https://tr.sputniknews.com/20211126/bitcoin-55-bin-dolarin-altina-geriledi-1051176797.html

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