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Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü
Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü
Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T09:37+0300
2021-12-04T09:40+0300
ekonomi
dolar
bitcoin
dolar/tl
kripto para
ethereum
değer kaybı
değer
bitcoin madenciliği
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Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.Öte yandan, piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether, 3 bin 500 doların altını test etti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/bitcoin-55-bin-dolarin-altina-geriledi-1051176797.html
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dolar, bitcoin, dolar/tl, kripto para, ethereum, değer kaybı, değer, bitcoin madenciliği

Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü

09:37 04.12.2021 (güncellendi: 09:40 04.12.2021)
© REUTERS / Edgar SuBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Edgar Su
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Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin fiyatı 42 bin seviyesini gördü.
Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin, 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi.
Öte yandan, piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı, 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.
Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ethereum da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether, 3 bin 500 doların altını test etti.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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