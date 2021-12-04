https://tr.sputniknews.com/20211204/bloomberg-turkiye-ukraynaya-aciklanandan-daha-fazla-siha-satti-1051445200.html

Bloomberg: Türkiye, Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla SİHA sattı

Bloomberg: Türkiye, Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla SİHA sattı

Bloomberg, Türkiye’nin Ukrayna’ya daha önce açıklanandan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını iddia etti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T16:01+0300

2021-12-04T16:01+0300

2021-12-04T16:01+0300

savunma

rusya

donbass

ukrayna

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iha

kırım

insansız hava aracı (iha)

satış

siha

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Bloomberg, Ankara’daki hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye’nin Ukrayna’ya daha önce açıklanandan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını aktardı.Ajans, Türkiye’nin 2019’dan bu yana Ukrayna’ya füze ve kontrol istasyonlarıyla birlikte çok sayıda SİHA tedarik ettiğini belirterek, şu anda en az iki düzine SİHA için siparişlerin devreye alındığını ileri sürdü.Türk hükümet yetkilileri ve SİHA’ların üreticisi Baykar Makina’nın konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarına dikkat çekilen haberde, Ankara’daki kaynakların ayrıca Türkiye ve Ukrayna’nın Zenit-2 taşıyıcı roketin ortak üretimi için müzakereler yürüttüklerini aktardıkları kaydedildi.Daha önce, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Rusya’yı durdurmak ve topraklarını savunmak için Bayraktar TB2 SİHA'larına ihtiyacı olduğunu söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Kiev'in bu gibi silahlara sahip olmasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ve Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceğini belirtmişti.

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rusya, donbass, ukrayna, türkiye, iha, kırım, insansız hava aracı (iha), satış, siha, silahlı iha (siha)