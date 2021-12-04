https://tr.sputniknews.com/20211204/bolu-belediye-baskani-ozcan-tuik-baskani-ile-2-hafta-once-ne-konustuklarini-anlatti-1051439894.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TÜİK Başkanı ile 2 hafta önceki görüşmesini anlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TÜİK Başkanı ile 2 hafta önceki görüşmesini anlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına alınmamasına dikkati çeken... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T11:18+0300

2021-12-04T11:18+0300

2021-12-04T11:19+0300

türkiye

chp

tüik

bolu

tanju özcan

türkiye istatistik kurumu (tüik)

açıklama

görüşme

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051046131_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_151da65a74bb9a5c91c7ed622ab24bb1.jpg

İki hafta önce TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’i Bolu'yla ilgili bir konu için ziyaret ettiğini belirten Özcan, “O ziyarette kendisi bana genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta 'davet ederlerse genel merkeze gelirim’ demişti” dedi. Özcan, CHP liderine kapının açılmamasını eleştirdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerinin açıklanması sonrası kendilerinden bilgi almak isteyen ana muhalefet partisine dün kapılarını açmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve denetleme yetkisine sahip milletvekilleri, TÜİK'in internet sitesinde özetle, "Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz" dendiğini belirtse de devlet kurumuna giremedi.Binanın önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, TÜİK'in devlet kurumu olmaktan çıkıp Saray kurumu haline dönüştüğünü belirterek, "Şu binada oturanlar unutmasınlar oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Asla unutmasınlar aldığınız aylıklar emeklinin işçinin ödediği ödedikleriyle aldığınız aylıklardır. Sarayın değil halkın memuru olun" ifadesini kullandı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iki hafta önce açıklamadığı bir sebepten dolayı TÜİK Başkanı ile görüştüğünü belirterek Twitter hesabından o görüşmenin detayını şöyle anlattı:“2 hafta önce TÜİK başkanını Bolu ile ile ilgili bir konu için ziyaret etmiştim. O ziyarette kendisi bana ‘genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta davet ederlerse genel merkeze gelirim’ demişti. Bu sözlerden sonra bugün sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan bu saygısızlığı kamuoyunun bilmesini istiyorum.”

https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, tüik, bolu, tanju özcan, türkiye istatistik kurumu (tüik), açıklama, görüşme, cumhuriyet halk partisi (chp)