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https://tr.sputniknews.com/20211204/caldigi-otomobille-kapadokyayi-gezerken-yakalandi-1051448799.html
Çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı
Çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı
Kayseri'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan 40 yaşındaki A.Ç., çalıntı otomobille Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:57+0300
2021-12-04T18:57+0300
türkiye
kayseri
kapadokya
gözaltı
hırsız
otomobil
yakalama
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Kayseri’de farklı tarihlerde 2 otomobil ve 1 motosiklet çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.A.Ç., Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çaldığı otomobille gezerken polis ekiplerince yakalandı. Kayseri’ye getirilen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Motosikleti, otomobilin bagajına yüklemişÖte yandan A.Ç.’nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211204/orduda-otomobil-calan-3-cocuk-yakalandi-1051440055.html
türkiye
kayseri
kapadokya
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kayseri, kapadokya, gözaltı, hırsız, otomobil, yakalama

Çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı

18:57 04.12.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA
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Kayseri'de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan 40 yaşındaki A.Ç., çalıntı otomobille Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da gezerken yakalandı.
Kayseri’de farklı tarihlerde 2 otomobil ve 1 motosiklet çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
A.Ç., Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çaldığı otomobille gezerken polis ekiplerince yakalandı. Kayseri’ye getirilen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motosikleti, otomobilin bagajına yüklemiş

Öte yandan A.Ç.’nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
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