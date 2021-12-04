https://tr.sputniknews.com/20211204/chpnin-mersin-mitingi-oncesi-kilicdaroglundan-paylasim-yurek-sizlatiyor-ama-ne-yapalim--1051440794.html

CHP'nin Mersin mitingi öncesi Kılıçdaroğlu’ndan paylaşım: 'Yürek sızlatıyor ama ne yapalım'

CHP'nin Mersin mitingi öncesi Kılıçdaroğlu’ndan paylaşım: 'Yürek sızlatıyor ama ne yapalım'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de gerçekleştireceği miting öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T12:05+0300

2021-12-04T12:05+0300

2021-12-04T12:05+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

mersin

açıklama

miting

cumhuriyet halk partisi (chp)

twitter

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CHP’nin erken seçim çağırısıyla yapacağı ilk mitinge kısa bir süre kala Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:"Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız. #MilletinSesi”Miting öncesi bir diğer paylaşım da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi Ağbaba, paylaşımında, “Mitingimiz ile ilgili önemli DUYURU. Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. #MilletinSesiMersinde” ifadelerini kullandı.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, mersin, açıklama, miting, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter