CHP'nin Mersin mitingi öncesi Kılıçdaroğlu’ndan paylaşım: 'Yürek sızlatıyor ama ne yapalım'

CHP’nin erken seçim çağırısıyla yapacağı ilk mitinge kısa bir süre kala Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:"Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız. #MilletinSesi”Miting öncesi bir diğer paylaşım da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi Ağbaba, paylaşımında, “Mitingimiz ile ilgili önemli DUYURU. Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. #MilletinSesiMersinde” ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de gerçekleştireceği miting öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
CHP’nin erken seçim çağırısıyla yapacağı ilk mitinge kısa bir süre kala Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şöyle:
"Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin'e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021'de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız. #MilletinSesi”
Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin’e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız.#MilletinSesi
Miting öncesi bir diğer paylaşım da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi Ağbaba, paylaşımında, “Mitingimiz ile ilgili önemli DUYURU. Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. #MilletinSesiMersinde” ifadelerini kullandı.