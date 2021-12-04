https://tr.sputniknews.com/20211204/cin-devlet-baskani-siden-dinin-cinlestirilmesi-cagrisi-1051451079.html
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'dinin Çinleştirilmesi' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'dinin Çinleştirilmesi' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkedeki dini inançların 'Çinleştirilmesi' ve toplumsal uyumu sağlamak için etkin şekilde kullanılması çağrısı yaptı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T21:32+0300
2021-12-04T21:32+0300
2021-12-04T21:32+0300
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çin
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din
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen Din İşleri Çalışma Konferansı'nda konuştu.People's Daily gazetesinin haberine göre, parti ve hükümet yetkililerinden oluşan gruba hitap eden Şi, ülkedeki dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.'Çinleştirme' kavramını, 'dini çevrelerin vatanseverliği teşvik etmesi, Çin ulusuna ve kültürüne aidiyeti pekiştirmesi' olarak tanımlayan Şi, ayrıca inançların ülkeyi yöneten Komünist Parti'ye ve Çin'e özgü sosyalizme bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.Şi, parti kadrolarına, ülke yönetiminde dini inançların önemini kavramalarını tavsiye ederek, "Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Dinin Çinleştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/abdyi-gecti-cin-artik-dunyanin-en-zengin-ulkesi-1050861071.html
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çin, şi cinping, din, sosyalizm
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'dinin Çinleştirilmesi' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkedeki dini inançların 'Çinleştirilmesi' ve toplumsal uyumu sağlamak için etkin şekilde kullanılması çağrısı yaptı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen Din İşleri Çalışma Konferansı'nda konuştu.
People's Daily gazetesinin haberine göre, parti ve hükümet yetkililerinden oluşan gruba hitap eden Şi, ülkedeki dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
'Çinleştirme' kavramını, 'dini çevrelerin vatanseverliği teşvik etmesi, Çin ulusuna ve kültürüne aidiyeti pekiştirmesi' olarak tanımlayan Şi, ayrıca inançların ülkeyi yöneten Komünist Parti'ye ve Çin'e özgü sosyalizme bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
Şi, parti kadrolarına, ülke yönetiminde dini inançların önemini kavramalarını tavsiye ederek, "Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Dinin Çinleştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız" dedi.