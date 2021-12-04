https://tr.sputniknews.com/20211204/cumhurbaskani-erdogan-siirtte-konusuyor-1051443111.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına emin adımlarla yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına emin adımlarla yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T14:32+0300

2021-12-04T14:32+0300

2021-12-04T14:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:*Şöyle tabi gençler var aramızda onlar bilmezler. Fakat biz 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.*Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına emin adımlarla yürüyoruz*Siirtlililere daha iyi hizmet vermek için, hizmet binalarının açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz*Ana muhalefetin başında bir zat var. Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Ona göre Merkez Bankası muhalif değil ya... *(Kılıçdaroğlu'na) Devletin kurumları ciddi kurumlardır. Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Devletin kurumları ciddidir, rastgele gidemezsin.

türkiye

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recep tayyip erdoğan