https://tr.sputniknews.com/20211204/cumhurbaskani-erdogandan-ayrildigi-esi-tarafindan-oldurulen-alkutayin-annesine-taziye-telefonu-1051439498.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T10:59+0300
2021-12-04T10:59+0300
2021-12-04T10:59+0300
türkiye
mhp
antalya
kadın cinayeti
ölüm
ülkü ocakları
cinayet
döşemealtı
döşemealtı belediyesi
hayriye alkutay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051219667_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_56ad0131d8faa4d51ce3cb3061b4f2ed.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211202/antalyada-erkek-siddeti-ulku-ocaklari-yoneticisi-hayriye-alkutay-olduruldu-1051368570.html
türkiye
antalya
döşemealtı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051219667_131:0:779:486_1920x0_80_0_0_8a6985941ba1895902eadd337972bbe2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, antalya, kadın cinayeti, ölüm, ülkü ocakları, cinayet, döşemealtı , döşemealtı belediyesi, hayriye alkutay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Alkutay'ın annesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.