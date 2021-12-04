https://tr.sputniknews.com/20211204/cumhurbaskani-erdogandan-ayrildigi-esi-tarafindan-oldurulen-alkutayin-annesine-taziye-telefonu-1051439498.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Alkutay'ın annesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T10:59+0300

2021-12-04T10:59+0300

2021-12-04T10:59+0300

türkiye

mhp

antalya

kadın cinayeti

ölüm

ülkü ocakları

cinayet

döşemealtı

döşemealtı belediyesi

hayriye alkutay

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211202/antalyada-erkek-siddeti-ulku-ocaklari-yoneticisi-hayriye-alkutay-olduruldu-1051368570.html

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döşemealtı

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