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Dernekte kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza
Dernekte kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza
İzmir'de dayanışma derneği binasında kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 73 kişiye toplam 97 bin 528 TL idari para cezası kesildi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T19:30+0300
2021-12-04T19:30+0300
2021-12-04T19:30+0300
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izmir
operasyon
kumar
idari para cezası
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere mahallesindeki Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen ekipler, binaya operasyon düzenledi.Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye, toplam 97 bin 528 TL idari ceza uygulandı. Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu.Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211014/kumar-oynamaya-gelenlere-uyari-kapi-onunde-maskeyi-cikarin-sizi-taniyayim-1049815262.html
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izmir, operasyon, kumar, idari para cezası
Dernekte kumar oynayan 73 kişiye 97 bin 528 TL ceza
İzmir'de dayanışma derneği binasında kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 73 kişiye toplam 97 bin 528 TL idari para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere mahallesindeki Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen ekipler, binaya
operasyon düzenledi.
Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 73 kişiye, toplam 97 bin 528 TL idari ceza uygulandı. Kumar oynamada kullanılan malzemelere de el konuldu.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.