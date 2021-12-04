Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211204/dso-sputnik-vnin-taninmasina-iliskin-teftis-calismalari-ocak-2022den-once-baslamayacak-1051443989.html
DSÖ: Sputnik V’nin tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları Ocak 2022'den önce başlamayacak
DSÖ: Sputnik V’nin tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları Ocak 2022'den önce başlamayacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmalarının Ocak 2022’den önce gerçekleşmeyeceğini belirtti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T15:25+0300
2021-12-04T15:25+0300
koronavirüs
rusya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
tescil
tescil başvurusu
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051267377_0:249:3073:1977_1920x0_80_0_0_8ec193b20bb240abbaaf3891292767b3.jpg
DSÖ’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmalarının Ocak 2022’den önce gerçekleşmeyeceği belirtildi.Açıklamada, “DSÖ ve RDIF, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkında daha fazla veriye duyulan ihtiyacı görüşmek üzere kasım ayı sonlarında bir araya geldi. Şirket, DSÖ'nün aşı değerlendirmesini hızlandırabilmesi için ayrıntılı bir veri dosyası sunmayı taahhüt etti. Verilerin Aralık 2021'in sonunda sunulması bekleniyor. Veriler sunulmadan ve değerlendirilmeden önce teftiş yapılması beklenmiyor” ifadeleri kullanıldı.Ekim ayı başlarında, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının DSÖ'de tanınmasının önündeki tüm engellerin kalktığını, geriye bazı idari prosedürlerin kaldığını belirtmişti.Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 71 ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/brezilya-sputnik-v-asisini-dsonun-tanimasinin-hemen-ardindan-otomatikman-taniyacagiz-1051299490.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051267377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d56ecdcbb46fa0881afe4dc25819f913.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tescil, tescil başvurusu, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

DSÖ: Sputnik V’nin tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları Ocak 2022'den önce başlamayacak

15:25 04.12.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmalarının Ocak 2022’den önce gerçekleşmeyeceğini belirtti.
DSÖ’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmalarının Ocak 2022’den önce gerçekleşmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, “DSÖ ve RDIF, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkında daha fazla veriye duyulan ihtiyacı görüşmek üzere kasım ayı sonlarında bir araya geldi. Şirket, DSÖ'nün aşı değerlendirmesini hızlandırabilmesi için ayrıntılı bir veri dosyası sunmayı taahhüt etti. Verilerin Aralık 2021'in sonunda sunulması bekleniyor. Veriler sunulmadan ve değerlendirilmeden önce teftiş yapılması beklenmiyor” ifadeleri kullanıldı.
Ekim ayı başlarında, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının DSÖ'de tanınmasının önündeki tüm engellerin kalktığını, geriye bazı idari prosedürlerin kaldığını belirtmişti.
Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 71 ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
KORONAVİRÜS
Brezilya: Sputnik V aşısını DSÖ'nün tanımasının hemen ardından otomatikman tanıyacağız
30 Kasım, 17:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:38Bakan Kasapoğlu: 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyasıyla 3 milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik
16:35Haluk Bilginer ve ekibi, 'Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: Öp beni, yut beni
16:19Akaryakıtı biten otomobile akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
16:14Ankara'nın 'gezgin köpeği' Barış, EGO otobüsleri ile seyahat ediyor
16:07Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama
16:01Bloomberg: Türkiye, Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla SİHA sattı
15:56Meksika'da insan kaçakçıları, 60 Haitili göçmeni ABD'ye götürme vaadiyle otogara bıraktı
15:52ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nden personeline, yarınki gösterilerden uzak durma tavsiyesi
15:43Brüksel'de itfaiyeciler eylem yaptı
15:42Rusya’dan İsrail’e 'kitle imha silahlarından arındırılmış bölge konusunda diyalog' çağrısı
15:32Kök hücre nakliyle kanseri yendi, ilk sergisini hastanede açtı
15:25DSÖ: Sputnik V’nin tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları Ocak 2022'den önce başlamayacak
15:18Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
15:04Beyoğlu'nda taksicinin ittiği kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
14:43Bakan Çavuşoğlu: SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor
14:43'Kovid-19 aşıları AIDS yapıyor' diyen Bolsonaro, 'yalan haber yaymaktan' soruşturulacak
14:32Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına emin adımlarla yürüyoruz
13:53Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yaşadığımız çağın temel küresel sorunu ahlak ve medeniyet krizidir
13:43Fenerbahçe voleybol tarihinin en pahalı transferini yapacak
13:31Ekvador’un ilk kedi okulu açıldı