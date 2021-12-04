https://tr.sputniknews.com/20211204/dso-sputnik-vnin-taninmasina-iliskin-teftis-calismalari-ocak-2022den-once-baslamayacak-1051443989.html

DSÖ: Sputnik V’nin tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları Ocak 2022'den önce başlamayacak

DSÖ: Sputnik V’nin tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları Ocak 2022'den önce başlamayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmalarının Ocak 2022’den önce gerçekleşmeyeceğini belirtti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T15:25+0300

2021-12-04T15:25+0300

2021-12-04T15:25+0300

koronavirüs

rusya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tescil

tescil başvurusu

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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DSÖ’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmalarının Ocak 2022’den önce gerçekleşmeyeceği belirtildi.Açıklamada, “DSÖ ve RDIF, aşının kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkında daha fazla veriye duyulan ihtiyacı görüşmek üzere kasım ayı sonlarında bir araya geldi. Şirket, DSÖ'nün aşı değerlendirmesini hızlandırabilmesi için ayrıntılı bir veri dosyası sunmayı taahhüt etti. Verilerin Aralık 2021'in sonunda sunulması bekleniyor. Veriler sunulmadan ve değerlendirilmeden önce teftiş yapılması beklenmiyor” ifadeleri kullanıldı.Ekim ayı başlarında, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının DSÖ'de tanınmasının önündeki tüm engellerin kalktığını, geriye bazı idari prosedürlerin kaldığını belirtmişti.Dünyanın tescil edilmiş olan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, 71 ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor. Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelendi.

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rusya, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tescil, tescil başvurusu, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v