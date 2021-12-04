https://tr.sputniknews.com/20211204/dunya-atletizm-birliginin-eski-baskani-diack-88-yasinda-oldu-1051436715.html

Dünya Atletizm Birliği'nin eski başkanı Diack, 88 yaşında öldü

Dünya Atletizm Birliği'nin eski başkanı Diack, 88 yaşında öldü

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) eski başkanı Lamine Diack, 88 yaşında hayatını kaybetti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T04:56+0300

2021-12-04T04:56+0300

2021-12-04T04:56+0300

spor

olimpiyatlar

hayatını kaybedenler

lamine diack

dünya atletizm birliği

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Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 1999-2015 yıllarında başkanlık yapan Senegalli Lamine Diack'in hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon euro'nun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilen Diack, geçen yıl Fransız mahkemesi tarafından 4 yıl hapis ve 500 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.Fransa'da ev hapsinde tutulan Diack, 500 bin euro'luk para cezasının ödenmesinin ardından mayıs ayında ülkesi Senegal'e dönmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20190705/eski-eski-rio-de-janeiro-valisi-2016-olimpiyat-oyunlari-icin-2-milyon-dolar-rusvet-verdik-1039568999.html

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olimpiyatlar, hayatını kaybedenler, lamine diack, dünya atletizm birliği