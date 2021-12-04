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https://tr.sputniknews.com/20211204/ekvadorun-ilk-kedi-okulu-acildi-1051442462.html
Ekvador’un ilk kedi okulu açıldı
Ekvador’un ilk kedi okulu açıldı
Ekvador’da ilk kez yavru kedilere eğitim vermek amacıyla Kinder Para Gatitos isimli bir kedi okulu açıldı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T13:31+0300
2021-12-04T13:31+0300
dünya
eğitim
ekvador
kedi
okul
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Ekvador’un başkenti Quito’da ülkenin ilk kedi okulu açıldı. Kinder Para Gatitos (yavru kediler için anaokulu) isimli kedi okulunun sahibi Katherine Lugo kedilerin olağanüstü, gizemli ve bağımsız canlılar olduğunu belirtirken, bazen de öfkeli ve saygısız davranışlarda bulunduklarını söyledi. Veteriner hekim ve aynı zamanda da kedi eğitim uzmanı olan Lugo, kedilerin olumsuz davranışlarının küçükken aldıkları eğitimle değişebileceğini ifade etti. Lugo, okulu bu nedenle açtıklarını ve 2-4 ay arası yavru kedilere eğitim verdiklerini belirtti. Birçok kedinin banyo yapma, tırnak kesme gibi bakım aktivitelerine tepki gösterdiği, hatta okşanmaya dahi tahammülü edemeyen kedilerin var olduğuna dikkat çeken Lugo, yavru kedilere verdikleri eğitimde özellikle duyular üzerine odaklanarak uslu olmaları için çalıştıklarını söyledi. Harry isimli kedisi Kinder Para Gatitos’tan mezun olan David Gmez, eğitimden sonra kedisinde büyük değişimlerin olduğunu dile getirdi. Harry’nin eskiden saldırgan bir kedi olduğunu belirten Gomez, okula gittiğinden beri uysal ve oyun sever bir kediye dönüştüğünü ifade etti. Kinder Para Gatitos'a gelen kediler, 1 ay boyunca haftada 1 gün eğitim alıyor. Okulun 2 saatlik seans ücreti ise 25 dolar (yaklaşık 342 TL).
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eğitim, ekvador, kedi, okul

Ekvador’un ilk kedi okulu açıldı

13:31 04.12.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW483143Ekvador'da ilk kez yavru kedilere eğitim vermek amacıyla Kinder Para Gatitos isimli bir kedi okulu açıldı
Ekvador'da ilk kez yavru kedilere eğitim vermek amacıyla Kinder Para Gatitos isimli bir kedi okulu açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW483143
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Ekvador’da ilk kez yavru kedilere eğitim vermek amacıyla Kinder Para Gatitos isimli bir kedi okulu açıldı.
Ekvador’un başkenti Quito’da ülkenin ilk kedi okulu açıldı. Kinder Para Gatitos (yavru kediler için anaokulu) isimli kedi okulunun sahibi Katherine Lugo kedilerin olağanüstü, gizemli ve bağımsız canlılar olduğunu belirtirken, bazen de öfkeli ve saygısız davranışlarda bulunduklarını söyledi.

Veteriner hekim ve aynı zamanda da kedi eğitim uzmanı olan Lugo, kedilerin olumsuz davranışlarının küçükken aldıkları eğitimle değişebileceğini ifade etti. Lugo, okulu bu nedenle açtıklarını ve 2-4 ay arası yavru kedilere eğitim verdiklerini belirtti.


Birçok kedinin banyo yapma, tırnak kesme gibi bakım aktivitelerine tepki gösterdiği, hatta okşanmaya dahi tahammülü edemeyen kedilerin var olduğuna dikkat çeken Lugo, yavru kedilere verdikleri eğitimde özellikle duyular üzerine odaklanarak uslu olmaları için çalıştıklarını söyledi.

Harry isimli kedisi Kinder Para Gatitos’tan mezun olan David Gmez, eğitimden sonra kedisinde büyük değişimlerin olduğunu dile getirdi. Harry’nin eskiden saldırgan bir kedi olduğunu belirten Gomez, okula gittiğinden beri uysal ve oyun sever bir kediye dönüştüğünü ifade etti.
Kinder Para Gatitos'a gelen kediler, 1 ay boyunca haftada 1 gün eğitim alıyor. Okulun 2 saatlik seans ücreti ise 25 dolar (yaklaşık 342 TL).
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