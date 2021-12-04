https://tr.sputniknews.com/20211204/elektrik-sirketi-50-yillik-sokagi-tel-orguyle-kapatti-1051438371.html

Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bölge halkının yarım asırdır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince otopark yapılmak... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T10:22+0300

2021-12-04T10:22+0300

2021-12-04T10:22+0300

türkiye

samsun

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İlkadım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bölge halkının 50 yıldır ulaşımını kolayca sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, otopark yapılmak üzere elektrik dağıtım şirketi tarafından iki yönlü tel örgü çekilerek kapatıldı. Sokağın 100 metre arayla tel örgü çekilerek kapatılmasıyla evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını söyledi.Mahalleliden Sema Bilgin, "'Burada mülkiyet bizim' deyip 50 yıllık yolu kapattılar. Biz bu yolu kullanıyoruz. Okul var burada, çocuklar geçiyor, yaşlılar geçiyor. Yolu kullanmak için geldik ama gördük ki yolu kapatmışlar. İnsanları bu kadar mağdur etmenin gereği yoktu" diye konuştu.'Burayı otopark amaçlı kapatıyorlar'Yolun çok eski olduğunu söyleyen Ethem Tanrıverdi, "Trafo merkezinin yeri burası. TEDAŞ zamanında burada yol bırakmış. Ben bugün yetkililere burası benim parselim, diye tapu gösteriyorum ama onlar bir evrak göstermiyorlar. Burayı otopark amaçlı kapatıyorlar" dedi.'Çevrede 3 bine yakın daire var'Yolun habersiz kapatıldığını söyleyen Bilal Yayla, "Kimsenin haberi yokken yolu kapatmışlar. Eşimle birlikte pazara giderken gördüm. Altından kablo geçirecekler de o yüzden kapattılar, diye düşündüm. Geri geldiğimizde yol tamamen kapanmıştı. Yol kapanınca arka taraflardan dolaştık. Kazım Karabekir Mahallesi'nin bu bölgesinde yaklaşık 3 bine yakın daire var. Aşağıda okul var, öğrenciler de bu yolu kullanıyor. Bu ilin bir valisi, milletvekili, belediye başkanı var. Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.YEDAŞ: Tapulu mülkümüz, şimdiye kadar idare ettikYEDAŞ elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yolun geçtiği arazinin tapulu mülkleri olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve saha ekibimizi güçlendirebilmek adına yeni araçlar tahsis ettik. Bakımın artması sebebiyle de depo alanımız yetmemeye başladı. Tapulu mülkümüzden geçen yolu şimdiye kadar idare ettik. Fakat araçlarımızın güvenliği için otopark ihtiyacından mecburen bu kararı almak zorunda kaldık. Yol konusunun belediye ile çözülmesi gerekiyor. Farklı alternatif çözümler için belediyemize her türlü desteğe hazırız" denildi.

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