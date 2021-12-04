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Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı
Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen kadının eşi, kayınpederinin evini... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T05:15+0300
2021-12-04T05:15+0300
türkiye
izmir
televizyon
bebek
bıçaklama
kayınpeder
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Edinilen bilgiye göre olay dün saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu mahallesi 5652 sokakta meydana geldi.İddiaya göre 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen 19 yaşındaki Beste Atabey'in ayrılma aşamasındaki 18 yaşındaki eşi Umut Atabey, 44 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Er'in evine gitti.Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı. Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.Kapıyı kırarak eve girmişKayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak kaçtığı öğrenilen Umut Atabey'i yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.Televizyon programına çıkarak yardım istemiştiÖte yandan ayrılma aşamasındaki eşi Umut Atabey'in, 9 aylık bebeklerini kendisinden sakladığını söyleyen Beste Atabey, 24 Kasım günü bir televizyon programına çıkarak yardım istediği ortaya çıktı. Beste Atabey, eşi Umut Atabey ile kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti.
türkiye
izmir
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izmir, televizyon, bebek, bıçaklama, kayınpeder

Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

05:15 04.12.2021
© İHA / Ali İhsan Çiftçiİzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen kadının eşi, kayınpederinin evini basarak kendisini defalarca bıçakladı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen kadının eşi, kayınpederinin evini basarak kendisini defalarca bıçakladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA / Ali İhsan Çiftçi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen kadının eşi, kayınpederinin evini basarak kendisini defalarca bıçakladı. Olay sonrası damat kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralanan kayınpeder hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay dün saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Uğur Mumcu mahallesi 5652 sokakta meydana geldi.
İddiaya göre 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek televizyon programında yardım isteyen 19 yaşındaki Beste Atabey'in ayrılma aşamasındaki 18 yaşındaki eşi Umut Atabey, 44 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Er'in evine gitti.
Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı. Kayınpeder kanlar içerisinde yere yığılırken, damat olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin Er, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kapıyı kırarak eve girmiş

Kayınpederi Hüseyin Er'i vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak kaçtığı öğrenilen Umut Atabey'i yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve olay anında evde olduğu öğrenilen Beste Atabey'in, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Umut Atabey'in kapıyı kırarak eve girdiğini ve babası Er'i tartışma sonucu defalarca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Televizyon programına çıkarak yardım istemişti

Öte yandan ayrılma aşamasındaki eşi Umut Atabey'in, 9 aylık bebeklerini kendisinden sakladığını söyleyen Beste Atabey, 24 Kasım günü bir televizyon programına çıkarak yardım istediği ortaya çıktı. Beste Atabey, eşi Umut Atabey ile kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti.
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