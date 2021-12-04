https://tr.sputniknews.com/20211204/fenerbahce-voleybol-tarihinin-en-pahali-transferini-yapacak-1051442641.html

Fenerbahçe voleybol tarihinin en pahalı transferini yapacak

Fenerbahçe voleybol tarihinin en pahalı transferini yapacak

Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etti. Egonu, Fenerbahçe'ye imza atarsa kulüp tarihin en pahalısı olacak. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T13:43+0300

2021-12-04T13:43+0300

2021-12-04T13:43+0300

spor

italya

fenerbahçe

voleybol

oyuncu

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Fenerbahçe Opet, Nijerya Asıllı İtalyan kadın voleybolcu Paola Egonu'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen İtalyan pasör çaprazına 4 yıl için 6 milyon euro önerildi. Bu transfer gerçekleşirse voleybol tarihinin 'en pahalı' imzası olacak.Fenerbahçe, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Paola Egonu'yu takımında istiyor. Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildiği ileri sürüldü.La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etti. Egonu, Fenerbahçe'ye imza atarsa tarihin en pahalısı olacak.22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.

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italya, fenerbahçe, voleybol, oyuncu