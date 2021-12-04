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Fransa'da sağlık çalışanları sokağa çıktı: Yorgunuz yorgun
Fransa'da sağlık çalışanları sokağa çıktı: Yorgunuz yorgun
Fransa'da sağlık çalışanları, hastanelerdeki çalışma şartlarına tepki göstermek için eylem düzenledi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:13+0300
2021-12-04T18:13+0300
dünya
fransa
hemşire
eylem
doktor
sağlık çalışanı
hastabakıcı
kovid-19
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Fransa'nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları, kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla protesto düzenledi. Hükümetin sağlıkçıların çağrılarına duyarsız kalmasını protesto eden sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı yakınında toplandı. Yağmura rağmen belirlenen güzergah üzerinde yürüyen protestocular, Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar attı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarını belirten sağlıkçılar, “Bizler çalışmaktan yorulmadık ama hükümetin duyarsızlığı, haklarımızı vermemesi bizleri çok yordu" diyerek kendilerini ifade etti ve "Yorgunuz yorgun" şeklinde slogan attı. Yürüyüşe bazı milletvekilleri ve belediye encümenlerinin yanı sıra Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar ve sağlık çalışanlarının yakınları da destek verdi. Sağlık çalışanları hastanelerdeki personel yetersizliğine dikkat çekerken, bazı hastanelerde yaşanan personel eksikliğinden dolayı acil servislerin kapandığını belirtti. Özellikle hemşire ve hasta bakıcılarının, çalışma sürelerinin fazla olmasına karşın maaşlarının çok düşük olması nedeniyle istifa ettiğini belirten protestocular, hükümete bir kez daha çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20181204/fransa-bakan-sari-yelek-cagri-1036470260.html
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fransa, hemşire, eylem, doktor, sağlık çalışanı, hastabakıcı, kovid-19

Fransa'da sağlık çalışanları sokağa çıktı: Yorgunuz yorgun

18:13 04.12.2021
© İHA / TANSU SARITAYLI-AW483364Fransa'da eylem
Fransa'da eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA / TANSU SARITAYLI-AW483364
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Fransa'da sağlık çalışanları, hastanelerdeki çalışma şartlarına tepki göstermek için eylem düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları, kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla protesto düzenledi. Hükümetin sağlıkçıların çağrılarına duyarsız kalmasını protesto eden sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı yakınında toplandı. Yağmura rağmen belirlenen güzergah üzerinde yürüyen protestocular, Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar attı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarını belirten sağlıkçılar, “Bizler çalışmaktan yorulmadık ama hükümetin duyarsızlığı, haklarımızı vermemesi bizleri çok yordu" diyerek kendilerini ifade etti ve "Yorgunuz yorgun" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşe bazı milletvekilleri ve belediye encümenlerinin yanı sıra Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar ve sağlık çalışanlarının yakınları da destek verdi. Sağlık çalışanları hastanelerdeki personel yetersizliğine dikkat çekerken, bazı hastanelerde yaşanan personel eksikliğinden dolayı acil servislerin kapandığını belirtti.

Özellikle hemşire ve hasta bakıcılarının, çalışma sürelerinin fazla olmasına karşın maaşlarının çok düşük olması nedeniyle istifa ettiğini belirten protestocular, hükümete bir kez daha çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
Paris protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2018
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