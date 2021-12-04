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https://tr.sputniknews.com/20211204/igdirda-ayagina-bulasan-zift-temizlenen-atmaca-dogaya-salindi-1051440677.html
Iğdır'da ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı
Iğdır'da ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı
Iğdır'da ayağına zift bulaşan atmaca, temizlendikten sonra doğaya bırakıldı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T11:54+0300
2021-12-04T11:54+0300
2021-12-04T11:54+0300
türkiye
iğdır
kartal
zift
atmaca
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Tuzluca ilçesinde yol kenarında bir atmaca gören İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.İlçeye gelen DKMP görevlileri, yaptıkları kontrolde kuşun ayağına zift bulaştığını belirledi.Ekipler temizleyip besledikleri atmacayı doğaya saldı.
https://tr.sputniknews.com/20211023/sofyada-tedavisi-yapildiktan-sonra-goc-eden-sah-kartal-ankarada-vuruldu--1050108652.html
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iğdır, kartal, zift, atmaca
Iğdır'da ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı
Iğdır'da ayağına zift bulaşan atmaca, temizlendikten sonra doğaya bırakıldı.
Tuzluca ilçesinde yol kenarında bir atmaca gören İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.
İlçeye gelen DKMP görevlileri, yaptıkları kontrolde kuşun ayağına zift bulaştığını belirledi.
Ekipler temizleyip besledikleri atmacayı doğaya saldı.