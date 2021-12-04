https://tr.sputniknews.com/20211204/igdirda-ayagina-bulasan-zift-temizlenen-atmaca-dogaya-salindi-1051440677.html

Iğdır'da ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Iğdır'da ayağına bulaşan zift temizlenen atmaca doğaya salındı

Iğdır'da ayağına zift bulaşan atmaca, temizlendikten sonra doğaya bırakıldı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T11:54+0300

2021-12-04T11:54+0300

2021-12-04T11:54+0300

türkiye

iğdır

kartal

zift

atmaca

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Tuzluca ilçesinde yol kenarında bir atmaca gören İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.İlçeye gelen DKMP görevlileri, yaptıkları kontrolde kuşun ayağına zift bulaştığını belirledi.Ekipler temizleyip besledikleri atmacayı doğaya saldı.

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türkiye

iğdır

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iğdır, kartal, zift, atmaca