https://tr.sputniknews.com/20211204/iranda-nukleer-santralin-bulundugu-natanz-kentinde-patlama-1051450728.html

İran'da nükleer santralin bulunduğu Natanz kentinde patlama

İran'da nükleer santralin bulunduğu Natanz kentinde patlama

İran'da nükleer santralin bulunduğu ve daha önce İsrail'in işaret ettiği Natanz kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T20:55+0300

2021-12-04T20:55+0300

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iran

natanz

dünya

patlama

nükleer santral

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İran medyası, nükleer santralin bulunduğu, İsfahan vilayetindeki Natanz kentinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini verdi.İran Öğrenciler Haber Ajansı'ndan yer alan haberde, patlamanın kaynağı doğrulanmadı.Haberde, "Yerel kaynaklar, Natanz semalarında büyük bir patlama duyduğunu bildirdi. Herhangi bir resmi kaynak henüz haberi doğrulamadı ya da yalanlamadı" ifadelerine yer verildi.Daha önce nükleer tesis hedef alınmıştıİran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde 2020'nin temmuz ayında yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.Söz konusu tesiste cumartesi günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.Bu yılın nisan ayında tesise bir saldırı girişimi daha olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211204/abd-irandaki-yeni-yonetim-viyanaya-yapici-teklifler-ile-gelmedi-1051433184.html

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iran, natanz, patlama, nükleer santral